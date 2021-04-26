Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bir araya geldi. Kabine gündeminde koronavirüs vakalarındaki son durum görüşüldü. Bu bağlamda yeni tedbirler alınıp alınmayacağı merak ediliyor. Özellikle Ramazan Bayramı'nda tam kapanma olup olmayacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, ALES ertelenecek mi 2021? ALES ne zaman yapılacak? 2021 yeni sınav takvimi!
ALES ERTELENECEK Mİ 2021? ALES NE ZAMAN YAPILACAK? 2021 YENİ SINAV TAKVİMİ
Başkan Erdoğan, "Anaokulu, kreş, 8'inci ve 12'nci sınıflar dahil, tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek, tüm sınavlar ertelenecektir."
Alınan kararla birlikte tüm sınavlar ertelendi. Yeni sınav tarihleri açıklandığında haberimizde yer alacak!
TAM KAPANMAYA GEÇİYORUZ
29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayıp, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz.
İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilen istisna tutulan kuruluşlar hariç, tüm iş yerleri faaliyetlerine ara verecektir.
Şehirler arası seyahatlerin tamamı izne tabi olacak ve şehirler arası toplu taşıma araçları yüzde 50 kapasiteyle çalışabilecek.
Konaklama tesislerindeki rezervasyonlar, sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamaları için istisna teşkil etmeyecektir.
Anaokulu, kreş, 8'inci ve 12'nci sınıflar dahil, tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek, tüm sınavlar ertelenecektir.
Sürecin hedeflediğimiz sonuçları verebilmesi için kurallar en sıkı şekilde uygulanacak, tedbirlerin istismarına izin verilmeyecektir.
Salgın başladığından beri filyasyon ekipleriyle yoğun mesai sarf eden muhtarlarımızın aşılarına başlanacağının müjdesini vermek istiyorum.
Zincir marketler pazar günleri kapalı olacak, diğer günlerde belirlenen saatlerde hizmet vermeyi sürdürecektir.