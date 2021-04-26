İsviçre'nin Cenevre kentinde garantör ülkelerin katılımıyla düzenlenecek 5+1 formatındaki "Kıbrıs" konulu gayriresmî toplantı yarın başlıyor. Konferansa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve GKRY lideri Nikos Anastasiadis'in yanısıra garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve Birleşik Krallık da katılacak. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar 5+1 formatındaki gayriresmi Kıbrıs konulu konferans öncesi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye ziyareti öncesi Ercan Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu.
"EN BÜYÜK GÜCÜMÜZ TÜRKİYE"
KKTC Cuumhurbaşkanı Tatar, Cenevre'de 27-29 Nisan'da yapılacak gayriresmi Kıbrıs konferansına ilişkin, "Ne kadar haklı olduğumuzu bütün dünyaya göstereceğiz. En büyük gücümüz, Türkiye'nin büyük bir mutabakatla, yüzde yüz bizim arkamızda olmasıdır." ifadesini kullandı. KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmeleri olacağını kaydetti. Yarın sabah Cenevre'ye gideceklerini belirten Tatar, Cenevre'de Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşeceğini, konferans sırasında da yoğun görüşmeler olacağını, bunların da planlandığını söyledi.
"BM'YE VERİLEN HARİTA VE BERLİN TUTUNAKLARI KAYIP"
Öte yandan gayriresmi zirve öncesi harita ve tutanak krizi yaşandı.KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, 4'üncü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'yı sert dille eleştirdi. KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, 2016 yılında eski Cumhurbaşkanı Akıncı döneminde Crans Montana'da Birleşmiş Milletlere (BM) verilen gizli bir harita, tutunakların hala bulanamadığını açıkladı.