KAYIP EVRAKLARLA İLGİLİ YASAL İŞLEM BAŞLATILACAK

Akkurt, Hüdaoğlu tarafından iddia edilenin aksine arşiv belgelerinin kapalı zarf içerisinde birilerine verilmesinin tehammüllere aykırı olduğuna dikkat çekerek, "Devlete ait evraklar imza karşılığında verileceği gibi, kayıt altına alınacak makam ise, Cumhurbaşkanlığı arşividir" diye konuştu. Akkurt yaptığı açıklamada, söz konusu harita ile diğer bazı resmi belge ve tutanakların ya yok edildiğini ya da giderken götürüldüğünü vurgu yaparak, "Bu konuyla ilgili olarak aylardan beri araştırma ve incelemelerimiz devam ederken, konuyla ilgili yasal işlemler başlatılması için girişimlerimiz de devam etmektedir." dedi.