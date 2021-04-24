SON DAKİKA: 2 milyar dolarlık Thodex vurgununda flaş gelişme: Faruk Fatih Özer'in WhatsApp yazışmaları ifşa oldu

Baba Özer şunları anlattı: "Olan biteni televizyonlardan öğrendim. Kendisiyle görüşemedim. Beni aramadı. Ben böyle bir şeye hiç ihtimal vermiyorum, tanıyanlar da vermiyor. Pazar günü iftar için geldi, birlikte iftar yaptık. Biraz durgundu. Ufak tefek sorunları olduğunu söyledi. 'Dua edin' dedi. 'Bir tane ortak bulabilirim' dedi.



Oğlum bizimle yaşıyordu. Bize gideceğini falan söylemedi. Eşyasını da toplamadı. Pandemi süresinde evde yaşlılarımız olduğu için eve pek gelmezdi. Maslak'taki evde kalıyordu."