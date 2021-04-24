SON DAKİKA: 2 milyar dolarlık Thodex vurgununda flaş gelişme: Faruk Fatih Özer'in WhatsApp yazışmaları ifşa oldu
Son dakika haberi! Kripto para alım satımı yapılan Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer'in, piyasadan topladığı yaklaşık 2 milyar dolarla yurt dışına kaçtığı iddia edildi. Haberin ardından mağduların şikayetleri üzerine harekete geçildi ve Thodex'in sahibi Özer hakkında Kırmızı Bülten çıkarıldı. Ailesine son güne kadar bilgi vermeyen Özer'in kaçış planıyla ilgili detaylar da ortaya çıkmaya başladı. WhatsApp yazışmaları ortaya çıkan Özer'in babası da konuştu. İşte 2 milyar dolarlık vurgunun perde arkasında yaşananlar.
Yaklaşık 400 bin kişiyi mağdur ederek milyonlarca dolarla Arnavutluk'a kaçtığı iddia edilen Kripto para borsası Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer'in kaçışının ardındaki sır perdesi aralanıyor.
Faruk Fatih Özer kimseye haber vermeden salı günü İstanbul Havalimanı'ndan uçağa binerek Arnavutluk'a gitti. Thodex kullanıcıları sosyal medyadan dolandırıldıklarına dair mesajlar paylaşmaya başlamıştı. Ağabey Güven Özer ise son dakikaya kadar evinde bekledi.
Operasyon yapılmadan bir gün önce yaptığı açıklamada, kardeşi için "Bizi de vurup gitti" dedi. Bu kırılma noktası oldu. Haberler iyice yayılınca, aile üyelerinin tümü evlerini boşaltarak terk etti. Polis ekiplerinin operasyona başladığı saatlerde aradığımız Güven Özer, üzgün bir sesle "Konuşmak istemiyorum" diyerek telefonu kapattı. Telefonuna bir daha da ulaşılamadı.
SALI GECESİ GİTTİLER
Polis ekipleri Güven Özer ve ailesinin yaşadığı Kurtköy'deki adresleri bastı. Ancak adreslerde kimse bulunamadı. Güven Özer'in, Kurtköy'deki Beyazavler Sitesi'nde bulunan evi 2 yıl önce kiraladığını anlatan site bekçisi Ali Nakay, "En son geçtiğimiz salı günü gördüm. Akşam saatinde siyah takım elbiseli bir kişi geldi. Bahçede bir süre konuştuktan sonra birlikte ayrıldılar. Ondan sonra görmedim. Eşi ve iki çocuğunu alıp buradan ayrılmış. Sabah erken saatte gelen polis ekipleri de evde kimseyi bulamadı" dedi.
Baba Özer şunları anlattı: "Olan biteni televizyonlardan öğrendim. Kendisiyle görüşemedim. Beni aramadı. Ben böyle bir şeye hiç ihtimal vermiyorum, tanıyanlar da vermiyor. Pazar günü iftar için geldi, birlikte iftar yaptık. Biraz durgundu. Ufak tefek sorunları olduğunu söyledi. 'Dua edin' dedi. 'Bir tane ortak bulabilirim' dedi.
Oğlum bizimle yaşıyordu. Bize gideceğini falan söylemedi. Eşyasını da toplamadı. Pandemi süresinde evde yaşlılarımız olduğu için eve pek gelmezdi. Maslak'taki evde kalıyordu."