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    • 25.04.2021 06:57
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    • 25.04.2021 06:57
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    HAVA DURUMU | Bahar resmen geliyor! Meteoroloji haritalı tahmini yayınladı | 25-29 Nisan

    Son dakika hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğüne ait internet sitesi üzerinden yayınlandı. Yayınlanan yeni tahminlerde; Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Karadeniz'in bazı bölümleri için "sağanak ve gök gürültülü sağanak" uyarısı yapıldı. Çarşamba gününden itibaren ise yurt genelinde sıcaklıkların 6-10 derece arasında artacağı belirtildi. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte 5 günlük hava durumu tahminleri...

    Bahar resmen geliyor! Meteoroloji haritalı tahmini yayınladı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Trakya'nın güney, Marmara'nın güney ve batısının, Ege Bölgesi'nin, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile İç ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinin, Batı Karadeniz Bölümü'nün, Orta Karadeniz'in doğusu ile Doğu Karadeniz'in sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Güney ve doğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Ülkemizin genellikle batısında kuzey ve kuzeydoğulu, doğusunda güney ve güneybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara ile Kuzey Ege'nin kuzeyinde kuzeyli yönlerden kısa süreli kuvvetli(40-60 km/sa); Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ve İç Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına ve kısa süreli kuvvetli fırtına (40-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

    KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Bugün (Pazar) rüzgarın, Marmara ile Kuzey Ege'nin kuzeyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kısa süreli kuvvetli(40-60 km/sa); Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Giresun'un güneyi, Sivas'ın doğusu, Kayseri'nin kuzeydoğusu, Malatya, Erzincan ve Erzurum çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (30-60 km/saat) , kısa süreli olarak kuvvetli fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. olarak esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    TOZ TAŞINIMI: Bugün (Pazar) öğle saatlerinden itibaren Suriye kaynaklı tozun, güneyli yüksek seviye rüzgarlarıyla Güneydoğu Anadolu ve zamanla Doğu Anadolu'ya taşınacağı tahmin edilmektedir. Tozun meydana getireceği hava kalitesinde düşme, görüş mesafesinde azalma, yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

    TÜRKİYE GENELİ İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

        MARMARA
        Parçalı veb çok bulutlu, bölgenin güney ve batısı ile Tekirdağ ve İstanbul çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğulu yönlerden kısa süreli kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

        ÇANAKKALE °C, 14°C
        Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı,

        İSTANBUL °C, 13°C
        Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KIRKLARELİ °C, 14°C
        Parçalı ve çok bulutlu

        KOCAELİ °C, 14°C
        Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        EGE
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey Ege'nin kuzeyinde kuzey ve kuzeydoğulu yönlerden kısa süreli kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

        A.KARAHİSAR °C, 19°C
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        İZMİR °C, 21°C
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        MANİSA °C, 21°C
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        MUĞLA °C, 23°C
        Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        AKDENİZ
        Parçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ADANA °C, 30°C
        Parçalı ve az bulutlu

        ANTALYA °C, 24°C
        Parçalı ve az bulutlu

        HATAY °C, 30°C
        Parçalı ve az bulutlu

        ISPARTA °C, 21°C
        Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            İÇ ANADOLU
            Parçalı, yer yer çok bulutlu, Eskişehir, Ankara, Kırıkkale, Çankırı ve Sivas çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına, kısa süreli kuvvetli fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Öğle saatlerinden itibaren kuzeydoğu kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor.

            ANKARA °C, 19°C
            Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            ÇANKIRI °C, 18°C
            Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            ESKİŞEHİR °C, 16°C
            Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            KONYA °C, 23°C
            Parçalı ve az bulutlu

            BATI KARADENİZ
            Çok bulutlu, bölgenin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            BOLU °C, 17°C
            Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            DÜZCE °C, 20°C
            Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            KASTAMONU °C, 17°C
            Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            ZONGULDAK °C, 14°C
            Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            ORTA ve DOĞU KARADENİZ
            Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz Bölümü ile Giresun, Ordu ve Tokat illerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına, kısa süreli kuvvetli fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

            ARTVİN °C, 26°C
            Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

            GİRESUN °C, 15°C
            Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            SAMSUN °C, 14°C
            Parçalı ve çok bulutlu

            TRABZON °C, 16°C
            Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

            DOĞU ANADOLU
            Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzey kesimlerinin çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeyinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin batı ve kuzey kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına, kısa süreli kuvvetli fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Öğle saatlerinden itibaren bölgede toz taşınımı bekleniyor.

            ERZURUM °C, 20°C
            Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra ve gece saatlerinde (Pazartesi) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            IĞDIR °C, 29°C
            Parçalı, zamanla çok bulutlu

            KARS °C, 21°C
            Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            VAN °C, 22°C
            Parçalı ve az bulutlu

                GÜNEYDOĞU ANADOLU
                Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Öğle saatlerinden itibaren bölgede toz taşınımı bekleniyor.

                ADIYAMAN °C, 30°C
                Parçalı bulutlu

                DİYARBAKIR °C, 29°C
                Parçalı bulutlu

                SİİRT °C, 29°C
                Parçalı bulutlu

                ŞANLIURFA °C, 35°C
                Parçalı bulutlu

                25 NİSAN 2021 PAZAR TÜRKİYE GENELİ HAVA DURUMU

                26 NİSAN 2021 PAZARTESİ TÜRKİYE GENELİ HAVA DURUMU
                    Haberler Güncel HAVA DURUMU | Bahar resmen geliyor! Meteoroloji haritalı tahmini yayınladı | 25-29 Nisan