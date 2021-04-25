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    KKTC Cumhurbaşkanı 'dan "Gayriresmi 5+Birleşmiş Milletler Toplantısı" öncesi Türkiye'ye ziyaret

    Son dakika haberleri... KKTC Cumhurbaşkanı , Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak yarın Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunacak.

    AA
    Tatar Türkiye'ye geliyor

    KKTC Cumhurbaşkanı Türkiye'ye geliyor.

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle gerçekleşecek ziyarette Türkiye ile KKTC arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilerek iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

    KRİTİK TOPLANTI ÖNCESİ FİKİR TEATİSİ
    Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra 27-29 Nisan'da 'de düzenlenecek "Gayriresmi 5+Birleşmiş Milletler Toplantısı" da dahil olmak üzere, Kıbrıs meselesine dair son gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunulacak.

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