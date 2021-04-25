Bugün orucun kaçıncı günü, Ramazan'ın kaçı? 2021 Ramazan Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden binlerce kişi tarafından sıklıkla sorgulanıyor. Ramazan ayının idrak edildiği ve İslam'ın 5 şartından biri olan oruç ibadetinin yerine getirildiği mübarek ayda Müslüman alemi bugün orucun kaçıncı günü olduğunu, Ramazan Bayramı'na ne kadar zaman kaldığını merak eder oldu. İşte yanıtı…
BUGÜN ORUCUN KAÇINGÜ GÜNÜ, RAMAZAN'IN KAÇI?
13 Nisan'da başlayan Ramazan orucunun bugün 13. günü idrak ediliyor.
RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Ramazan Bayramı arefe günü 12 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor. Müslümanlar bayrama kadar farz olan oruç ibadetini yerine getirecekler.
Ramazan Bayramı 1. gün: 13 Mayıs Perşembe
Ramazan Bayramı 2. gün 14 Mayıs Cuma
Ramazan Bayramı 3. gün 15 Mayıs Cumartesi