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    • 25.04.2021 17:23
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    Tüm illerden Müslüman vatandaşlar gündemde sıklıkla , ? Sorusunun yanıtını araştırır oldu. 11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayı idrak edilirken bugün kaçıncı günü olduğu ve bayramın hangi tarihte kutlanacağını merak ediliyor. Peki , ? Heyecanla beklenen küslüklerin sona erdiği, büyüklerin ellerinin öpüldüğü, sevenlerin bir araya geldiği dini bayram Ramazan bu yıl koronavirüs gölgesinde kutlanacak olsa da Diyanet’in takvimine göre hangi tarihte idrak edileceği belli oldu. İşte ayrıntılar…

    takvim.com.tr
    Bugün orucun kaçıncı günü, Ramazan'ın kaçı?

    Bugün orucun kaçıncı günü, Ramazan'ın kaçı? 2021 Ramazan Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden binlerce kişi tarafından sıklıkla sorgulanıyor. Ramazan ayının idrak edildiği ve İslam'ın 5 şartından biri olan oruç ibadetinin yerine getirildiği mübarek ayda Müslüman alemi bugün orucun kaçıncı günü olduğunu, Ramazan Bayramı'na ne kadar zaman kaldığını merak eder oldu. İşte yanıtı…

    BUGÜN ORUCUN KAÇINGÜ GÜNÜ, RAMAZAN'IN KAÇI?

    13 Nisan'da başlayan Ramazan orucunun bugün 13. günü idrak ediliyor.

    RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

    Ramazan Bayramı arefe günü 12 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor. Müslümanlar bayrama kadar farz olan oruç ibadetini yerine getirecekler.

    Ramazan Bayramı 1. gün: 13 Mayıs Perşembe

    Ramazan Bayramı 2. gün 14 Mayıs Cuma

    Ramazan Bayramı 3. gün 15 Mayıs Cumartesi

        RAMAZAN ORUCUNUN ÖNEMİ NEDİR?

        Müslüman alemi için eşsiz öneme sahip olan Ramazan ayında oruç tutmakla ilgili Peygamberimiz şöyle buyurmaktadır:" Oruçlu için iki sevinç vardır: biri iftar ettiği vakit, diğeri de Allah'a kavuştuğu zamandır." Ayrıca iftar saati edilen duanın Allah katından geri çevrilmeyeceğini ve kabul edileceğini bildirir.

        RAMAZAN AYININ ÖNEMİ

        Ramazan ayının önemi ve fazileti hakkında Peygamber efendimiz: "Ramazan ayının ilk gecesi olunca, cennetin bütün kapıları açılır. Ay boyunca bir tane bile kapı kapatılmaz. Allah Teâla, bir çağırıcının şöyle nida etmesini emreder:' Ey iyilik isteyen! Gel ey kötülükte ileri giden! Kendine dikkat et.' Sonra der ki: ' Yok mu bağışlanmak isteyen, o bağışlanacaktır.

        Yok mu bir şey isteyen, istediği verilecektir. Yok mu tövbe eden, Tövbesi kabul edilecektir.' Bu davetten yer ağarana kadar devam eder." şeklinde buyurdu.Ramazan'da bir farzı yerine getirmek, Ramazan dışında yetmiş farzı yerine getirmek gibidir. O ay sabır ayıdır. Sabrın sevabı ise cennettir. Bu ay yardım ayıdır. Bu ay Müslümanın rızkının arttığı bir aydır kim bu ayda bir oruçluya iftar açtırırsa, bir köle azad etme sevabı alır ve günahı bağışlanır. Ayrıca Ramazan ayının başı Rahmet ortası günahlardan bağışlanma ve sonu ise cehennemden azad olma ayıdır.

        RAMAZAN BAYRAMI ANLAMI NEDİR?

        Arapça kökenli kelimenin Türkçe karşılığı "iftar bayramı" demektir. Yani Arap ülkelerinde Ramazan Bayramı aslında İftar Bayramı olarak kutlanır. Sebebi ise 30 gün boyunca tutulan oruçlar için son kez iftar yapacak olmalarıdır.Seneler geçtikçe İftar Bayramı, Şükür bayramına dönüştüğü için Türkçe'ye de şükür, "şeker" olarak geçerek ''Şeker Bayramı'' olarak anılmaya başlanmıştır.
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        Haberler Güncel Bugün orucun kaçıncı günü, Ramazan'ın kaçı? 2021 Ramazan Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor?