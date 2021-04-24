THODEX vurgunu iş dünyasını da sarstı. Edinilen bilgiye göre, sistemde çok sayıda işadamının yatırımı vardı. Bazı işadamlarının coinlere milyonlarca lira yatırdığı öğrenildi.
Konya'da gıda fabrikası bulunan, THODEX'te 38 milyon TL'si olan bir işadamı avukatları aracılığıyla önceki gün savcılığa başvurdu.
Gelen bilgilere göre, sistemde 50 milyon lira ve üzerinde birikimi olanlar da var. Önceki gün şirketin merkezine giden bir mağdur da sistemde 30 milyonu olduğunu ve bir haftadır muhatap bulamadığını açıklamıştı.