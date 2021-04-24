CHP yöneticileri belediye şirketlerine çöreklendi!





HUZUR HAKKI ÜCRETİ

Bin 550 kişinin çalıştığı kısa adı BORBEL olan Bornova Belediyesi Personel A.Ş'nin genel kurulu ise 30 Mart tarihinde gerçekleştirildi. 9 kişiden oluşan yönetim kurulu üyeliklerine Zafer Neşe Kurtbay, Mehmet Rıfat Sokulgan, Metin Akgün, Şükrü Demir, Arif Göksel Eralp, Nilay Kolğu, Asım Güven, Namık Aydın ve Bayazıt Palabıyık seçildi. CHP ilçe yönetiminde yer alan Metin Akgün, Şükrü Demir ve Nilay Kolğu'nun aynı zamanda şirket yönetim kurulu üyesi olması dikkat çekti. CHP Bornova eski ilçe Başkanı Asım Güven ile partili Bayazıt Palabıyık da BORBEL yönetim kuruluna girdi. Yönetime giren partililer yaklaşık 4 bin lirayı bulan 'huzur hakkı' ücreti almaya hak kazandı. Sabah'ın haberine göre, her iki şirketin yönetim kurulu üyeliklerinde çok sayıda partilinin yer alması, siyasi kulislerde "Sanki şirket değil partinin ilçe yönetimi" yorumlarına neden oldu.

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