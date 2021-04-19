Bosna Hersek'te Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) propagandası! Vucic'in katıldığı canlı yayında skandal reklam...





ÖZTÜRK: BU MİLLET BOSNA İÇİN ŞEHİT VERDİ

Bosna Hersek televizyonunun FETÖ'yü koruyan tutumu sosyal medyada da büyük tepkiyle karşılandı. Gazeteci Hasan Öztürk, "Bosna için bu millet şehit düştü, gazi oldu. Ama Bosna FETÖ'ye "dur" demediği gibi hala destekliyor!" ifadelerini kullanarak tepkisini net bir şekilde dile getirdi.



"FETÖ ADETA MEYDAN OKUYOR"

Öztürk, "Türkiye Bosna-Hersek'in sadece savaşta değil barışta da yanında durdu! Ama Dayton düzeni Bosna'yı bir devlet değil hatta uydu devlet değil tam bir kaotik ortama çevirdi! FETÖ cirit atıyor ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'i konuk aldıkları TV canlı yayınında adeta meydan okuyor" dedi.