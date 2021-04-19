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    • 20.04.2021 01:09
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    Bosna Hersek'te Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) propagandası! Vucic'in katıldığı canlı yayında skandal reklam...

    Bosna Hersek'te yayın yapan Bosna Face TV büyük bir skandala imza attı. Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'in katıldığı programda sunucunun arkasında Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) bağlı Burç Üniversitesi'nin reklamının yapılması dikkatlerden kaçmazken bu olay büyük tepkiyle karşılandı. Bosna Hersek hükümetinin Bosna Face TV'nin FETÖ'yü koruyan tutumu karşısında nasıl bir tavır takınacağı da merak konusu oldu.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Bosna FACE TV'den FETÖ skandalı!

    Bosna Hersek'te yayın yapan Bosna Face TV, büyük bir skandala imza attı.

    Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, bugün Bosna Face TV'de Senad Hadzifejzovic sunduğu programda açıklamalarda bulundu.




    FETÖ OKULLARININ REKLAMI
    Vucic'in konuk olduğu programda sunucu Hadzifejzovic'in arkasında yer alan bir reklam ise dikkatlerden kaçmadı. Reklamda FETÖ'ye bağlı Burç Üniversitesi'nin propagandası yer alması büyük tepkiyle karşılandı.



    ÖZTÜRK: BU MİLLET BOSNA İÇİN ŞEHİT VERDİ
    Bosna Hersek televizyonunun FETÖ'yü koruyan tutumu sosyal medyada da büyük tepkiyle karşılandı. Gazeteci Hasan Öztürk, "Bosna için bu millet şehit düştü, gazi oldu. Ama Bosna FETÖ'ye "dur" demediği gibi hala destekliyor!" ifadelerini kullanarak tepkisini net bir şekilde dile getirdi.

    "FETÖ ADETA MEYDAN OKUYOR"
    Öztürk, "Türkiye Bosna-Hersek'in sadece savaşta değil barışta da yanında durdu! Ama Dayton düzeni Bosna'yı bir devlet değil hatta uydu devlet değil tam bir kaotik ortama çevirdi! FETÖ cirit atıyor ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'i konuk aldıkları TV canlı yayınında adeta meydan okuyor" dedi.




        VUCİC FETÖ OKULLARINI KAPATMIŞTI!
        Öte yandan Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, ülkesinde FETÖ ile iltisaklı eğitim kurumlarını kapatarak Türkiye ile uyumlu çalışma örneği sergilemişti.

        Bu detay göz alındığında Vucic'in katıldığı Bosna Hersek televizyonu Bosna Face TV'de FETÖ okullarının reklamı yapılması "Bosna Hersek AB ve ABD'nin kölesi olduğunu bir kez daha gösterdi..." yorumlarını da beraberinde getirdi.





        FETÖ'NÜN BOSNA'DAKİ BURÇ ÜNİVERSİTESİ'NE İNGİLİZ DESTEĞİ
        Fettulahçı Terör Örgütü FETÖ'nün Bosna Hersek'te faaliyet gösteren sözde eğitim özde propaganda kurumu Burç Üniversitesi'ne İngiltere'nin Saraybosna Büyükelçisi Matt Field'den destek gelmiş "Kariyerinizi, Bosna Hersek'te, İngiltere'nin akredite ettiği bir üniversitede geliştirin" açıklaması yapılmıştı.



        Hatta İngiliz Büyükelçi, FETÖ'nün üniversitesine destekle yetinmeyip birçok kez ziyaret etti ve toplumsal meşruiyetini kaybetmiş girişime itibar kazandırmaya çalıştı.



            YURT DIŞINDA FAALİYET GÖSTEREN FETÖ OKULLARI
            Türkiye'nin girişimleri ile FETÖ'nün yurt dışında bulunan çok sayıda okulu kapatıldı, bir kısmı ilgili ülke tarafından millileştirildi, bazıları ise Maarif Vakfı tarafından devralındı. Terör örgütünün Bosna Hersek'te de okulları bulunuyor. Burç Üniversitesi adıyla faaliyet gösteren bu okullar; 15 Temmuz darbe girişiminden sonra ABD'li bir firmanın adıyla faaliyetlerine devam etti. Türkiye'den kaçan FETÖ'cüler okulu üzerlerine aldı. Yeni firmaları İngiltere adresliydi. Okul aynı anlayış tarafından işletilmeye devam ediyor.

            BOŞNAK HALKI DA RAHATSIZ
            Okulun bulunduğu Saraybosna'nın Ilıdza semtinde bahçe direklerine İngiliz bayrakları asılmasından; örgütün anlayışının yaşatılmaya çalışılmasından Türkler kadar Boşnak halkı da rahatsız. Türkiye'nin çalışmaları ve Bosna Hersek halkının mesafeli durması nedeniyle okulun zor günler yaşadığı biliniyor. İngiliz Büyükelçinin himayesiyle, örgüt okulu nefes almaya çalışıyor.
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