Darbe imalı bildiride '1 Numaralı Köstebek' detayı! İşte adım adım bildirinin hazırlanış süreci

Emekli 104 amiral tarafından 3 Nisan'da 'Montrö Bildirisi' başlığı adı altında darbe çağrısını andıran bildirinin yayımlanmasının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu Başsavcı Vekili Veysel Kaçmaz tarafından yürütülen soruşturmada bugüne kadar TUSED Başkanı Emekli Tuğgeneral Namık Kemal Çalışkan'ın ile Ergun Mengi'nin de aralarında bulunduğu 20 emekli askerin ifadeleri alındı. Askerlerin evlerinde yapılan aramalarda elde edilen dijital materyallere de el konuldu. Amirallerden Işık Biren, ifadeye gideceği günün önceki akşamı ameliyata girdi. İfade vermeye gideceği saatte hastanede çekilen fotoğrafını kızı paylaştı.
ADIM ADIM BİLDİRİ BÖYLE HAZIRLANDI
Soruşturmada, 141 emekli amiralin bulunduğu ADMEK-2 adlı whatsapp grubundaki mesajlar da ortaya çıktı. SABAH'ın ulaştığı soruşturma dosyasında yer alan mesajlara göre, bildirinin hazırlanma fikrini emekli amiral Metin Açımuz ortaya attı. Emekli amiral Işık Biren ise reaksiyon göstermeleri gerektiğini, gazetelere bile ilan verilebileceğini söyledi. Emekli Amiral Nurhan Kâhyaoğlu ise "ciddi bir basın bildirisi" hazırlanması gerektiğini söyledi. Bunun ardından Işık Biren, bildiriyi hazırlama görevini Ergun Mengi'ye verdi. Bildirinin hazırlanmasında, dağıtılmasında ve yayınlanmasına rol oynayan Mengi ifadesinde, birden fazla taslak metin hazırlandığını, imza sayısının ise yeterli olduğu gerekçesiyle belirlenen tarihten önce yayınladığını söyledi.
'YÜCE TÜRK MİLLETİ' BAŞLIĞINI O İSİM ATTIRMIŞ
Yazışmalarda, bildirideki "Yüce Türk Milleti'ne" başlığını ise 2010'da eşi Sunahanım Güven'in iddialarıyla gündeme gelen emekli amiral İlker Güven'in attırdığı çıktı. Sunahanım Güven, kocası İlker Güven'e "TSK'daki köstebek" diyerek "Deniz Kuvvetleri'ne ait bilgileri paşalar veriyor. O paşalardan biri de benim eşimdi. Eşim 1 numaralı köstebekti. Evdeki çantaların içinde 5 milyon dolar vardı. Deniz Kuvvetleri'nden çıkarılmış gizli belgeler evdeydi.
5 MİLYON DOLAR
Eşim evdeki 5 milyon doları alt kademedeki insanlara dağıtıyordu. Karşılığında gizli belgeleri alıyordu. Eşim bu belgelerin karşılığında her ay buluştuğu 2 kişiden 20 bin dolar alıyordu. Hatta 15 günde bir 50 bin ya da 100 bin dolar da ekstradan veriliyordu" demişti. Mesajlarda, İlker Güven'in attırdığı başlığa emekli amiral Işık Biren'in "iyi bir ibare" dediği görüldü.