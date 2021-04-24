Darbe imalı bildiride '1 Numaralı Köstebek' detayı! İşte adım adım bildirinin hazırlanış süreci

ATİLLA KIYAT: "SÖZCÜ'YE HABER YAPTIRABİLİRİM"

Emekli amiral Atilla Kıyat ile Ergun Mengi arasında geçen konuşmada Kıyat'ın "Gazete Pencere ve Sözcü'ye haber yaptırabilirim" dediği, Mengi'nin ise "çok iyi olur" dediği de soruşturma dosyasına girdi. Metnin hazırlanmasında ve yayımlanmasında rol oynayan emekli tuğamiral Ergun Mengi, "Büyüklerimizden Işık Biren amirali arayarak sarıklı amiral ile ilgili uzlaşı olmadığını ancak öznesi üzerinde hassasiyetle durduğumuz Montrö olan bir açıklama yapılıp yapılamayacağını sordum. O da yaz dedi. Bana yaz denmesiyle beraber açıklamanın daktilo memurluğu benim üzerime kaldı. İkinci bir basın duyurusu yapılması birkaç amiral tarafından dile getirildi. İkinci duyuru demokrasiye gönülden bağlı olduğumuzu, duyurunun amacının darbe ile alakasının olmadığının belirtilmesi idi. Ancak ikinci duyurunun gereksiz polemiklere sebep olacağı konusunda görüşler whatsappta yer almış olup vazgeçildi" ifadelerini kullandı.