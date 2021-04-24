AUZEF sınav giriş ekranı! İstanbul Üniversitesi AUZEF online sınav giriş nasıl yapılır?

AUZEF SINAV GİRİŞ EKRANI!

AUZEF online sınav giriş ekranı erişime açıldı. Ara sınav sürecine dahil olacak olan öğrenciler, 5 Mayıs tarihine kadar sınavlarını tamamlayabilecek. Bu süreçte Covid-19'a yakalananlar ise sınavları ilerleyen bir süreçte yapabilecek. İşte, o duyuru ve AUZEF online sınav sürecine dair detaylı bilgiler;

"24 Nisan – 05 Mayıs 2021 tarihleri arasında "Kovid Pozitif" hasta olduğunu gösteren resmi belgeyi çözüm merkezi üzerinden Fakültemize ileten öğrencilerimizin sınavları daha sonra ilan edilecek bir tarihte yapılacaktır."

Her ders için, aşağıda belirtilen sınav takviminden bir gün tayin edilecek. Belirtilen günde https://esinav.istanbul.edu.tr adresinden ilgili derse ait sınav 04.00 ile 23.59 saatleri arasında istenilen zaman gerçekleştirebilecek.

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