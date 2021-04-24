AUZEF sınav giriş ekranı! İstanbul Üniversitesi AUZEF online sınav giriş nasıl yapılır?

AUZEF sınav giriş ekranı 2021! AUZEF online sınav giriş nasıl yapılır? AUZEF online sınavlara giriş yapmak isteyen öğrenciler için erişim dönemi başladı. 5 Mayıs'a kadar sürecek sınav döneminde öğrenciler bilgisayar başında ter dökecek. Her ders için, aşağıda belirtilen sınav takviminden bir gün tayin edilecek. Belirtilen günde https://esinav.istanbul.edu.tr adresinden ilgili derse ait sınav 04.00 ile 23.59 saatleri arasında istenilen zaman gerçekleştirebilecek.
AUZEF SINAV GİRİŞ EKRANI!
AUZEF online sınav giriş ekranı erişime açıldı. Ara sınav sürecine dahil olacak olan öğrenciler, 5 Mayıs tarihine kadar sınavlarını tamamlayabilecek. Bu süreçte Covid-19'a yakalananlar ise sınavları ilerleyen bir süreçte yapabilecek. İşte, o duyuru ve AUZEF online sınav sürecine dair detaylı bilgiler;
"24 Nisan – 05 Mayıs 2021 tarihleri arasında "Kovid Pozitif" hasta olduğunu gösteren resmi belgeyi çözüm merkezi üzerinden Fakültemize ileten öğrencilerimizin sınavları daha sonra ilan edilecek bir tarihte yapılacaktır."
Her ders için, aşağıda belirtilen sınav takviminden bir gün tayin edilecek. Belirtilen günde https://esinav.istanbul.edu.tr adresinden ilgili derse ait sınav 04.00 ile 23.59 saatleri arasında istenilen zaman gerçekleştirebilecek.
SINAVLAR NASIL YAPILACAK?
Sınavlara belirtilen günde, belirtilen saatler arasında girmeyen öğrenciler için hiçbir şekilde mazeret sınavı açılamayacak.
Ara sınavda (vize) her bir ders için 35 dakika süre verilecek olup çoktan seçmeli 25 adet soru yöneltilecek
Çevrim içi (online) Sınav Sitemine giriş yaptıktan sonra karşınıza sınav kurallarını içeren bilgiler gelecek ve bunu onaylamanız istenecektir. Lütfen bu ekrandaki bilgileri çok dikkatli bir şekilde okuyunuz.
Sınava başladıktan sonra size bilgisayar ekranından ilgili derse ait bir soru ve o soruya ait cevap şıkları gösterilecektir. Soruyu cevaplamak için cevap şıklarından birini işaretleyip "Cevapla ve Sonraki Soru" butonuna tıklamanız gerekmektedir. Soruyu boş bırakmak isterseniz "Soruyu Boş Bırak" seçeneğini seçerek de sıradaki soruya geçebilirsiniz..
Sıradaki soruya geçtikten sonra kontrol veya düzeltme amacıyla önceki soruya/sorulara kesinlikle dönülemez.
Sınavın herhangi bir anında "Sınavı Bitir" butonuna basmanız halinde karşınıza bir uyarı ekranı gelecektir. Bu ekrandaki "Sınavımı Bitirmek İstiyorum" butonunu da onaylarsanız sınavınız sonlandırılır. Böyle bir durumda bir daha hiçbir koşulda ilgili dersin sınavına tekrar girilemez ve herhangi bir koşulda yeni bir sınav hakkı tanınamaz.
Sınav süresi tamamlandığında devam etmekte olduğunuz dersin sınavı otomatik olarak sistem tarafından sonlandırılır. Bu durumda sınav sonlandırılıncaya kadar sorulara verdiğiniz cevaplar değerlendirme sırasında dikkate alınır.
Online sınavlara internet bağlantısı olan kişisel bilgisayarınız/tabletiniz veya cep telefonunuzdan girebilirsiniz. Meydana gelebilecek elektrik/internet kesintisi vb. sorunlardan fakülte sorumlu değildir. Gerekli tedbirleri almak öğrencinin sorumluluğundadır.
Herhangi bir dersinizden ara sınava (vize) giriş yaptıktan sonra, sınav sırasında elektrik kesintisi, internet bağlantınızın kopması ve benzeri sebeplerle sınavınızın yarım kalması durumunda, yarım kalan sınavınızı tamamlamak üzere aynı gün içerisinde sınavınıza tekrar giriş yapabilir ve sınavınızı tamamlayabilirsiniz.