Son dakika! Emekli 5 amiral ve 1 general adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Son dakika haberi... Ankara Adliyesinde ifade veren amiraller 'bulunduğu ili terk etmeme' ve 'yurt dışına çıkmama' kararı ile Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmişti. 5 amiral ve 1 general adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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İfadelerinin ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen amirallerden sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören Işık Biren'in dışında Ali Yüksel Önel, Nurhan Kahyaoğlu, İlker Güven, Alper Çetin Tezeren, Osman Metin Açımuz ile Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TUSED) Genel Başkanı Emekli Tuğgeneral Namık Kemal Çalışkan yer aldı.