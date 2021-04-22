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    • 22.04.2021 22:17
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    Son dakika! Emekli 5 amiral ve 1 general adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

    Gelen son dakika haberine göre, İktidara tehdidinde bulunan hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Nöbetçi Hakimliğine sevk edilen 6 emekli amiral, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Emekli 5 amiral ve 1 general adli kontrol talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilmişti.

    İHA
    Emekli 5 amiral ve 1 general hakkında karar

    Son dakika haberi... Adliyesinde ifade veren amiraller 'bulunduğu ili terk etmeme' ve 'yurt dışına çıkmama' kararı ile Hakimliğine sevk edilmişti. 5 amiral ve 1 general adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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    İfadelerinin ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen amirallerden sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören Işık Biren'in dışında Ali Yüksel Önel, Nurhan Kahyaoğlu, İlker Güven, Alper Çetin Tezeren, Osman Metin Açımuz ile Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TUSED) Genel Başkanı Emekli Tuğgeneral Namık Kemal Çalışkan yer aldı.

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    Haberler Güncel Son dakika! Emekli 5 amiral ve 1 general adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı