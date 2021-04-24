Fatih Özer kimdir, kaç yaşında, hangi ülkede? THODEX sahibi Faruk Fatih Özer kimdir, nereye kaçtı? Fatih Özer kimdir sorusunun cevabı merak ediliyor. THODEX vurgununa imza atan Fatih Özer'in kim olduğuna dair araştırma yapılıyor. Faruk Fatih Özer ilk olarak 2017 yılında kurmuş olduğu kripto para borsası ile işe başladığı öğrenildi. Faruk Fatih Özer hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.
FATİH ÖZER KİMDİR?
Resmi kayıtlara göre Faruk Fatih Özer 1993 İstanbul doğumlu, yani 28 yaşında. Özer, kaçmadan önce kendisiyle ilgili internet ortamındaki tüm bilgilerini de sildi. Kendisini tanıyanlara göre, Amerika'da eğitim aldı.
Faruk Fatih Özer çalışma hayatına 2007 yılında başladı. 2008 yılında Koineks şirketi ile kripto para borsasında giriş yaptı, 2017 yılının eylül ayı ile beraber Thodex'i kurdu ve Koineks'in mevcut kullanıcıları Thodex'e taşındı. Bir dönem e-ticaret sektöründe de aktif olan Faruk Fatih Özer, ardından yazılım teknolojileriyle ilgilenmeye başladı. Thodex şirketi başta Türkiye olmak üzere Myammar, Azerbaycan ve İngiltere gibi ülkelerde de faaliyet gösteriyordu.
Yurt dışına çıkan Özer, adres olarak Ticaret Sicil Gazetesi'ne Darıca'da bir apartman dairesini gösterdi. 2017'de kurulan Thodex'in şirket unvanının izini sürüldüğünde Koineks Teknoloji Anonim Şirketi'ne ulaşılıyor.
Koineks Teknoloji ilk başta Şişli'de faaliyet gösteriyor. Sonrasında 2019 yılında Kadıköy'de sokak arasındaki 10 katlı bir apartman dairesine taşınıyor. Buradan da yine 2019 yılında Nida Kule'ye şirket adresinin taşınması gerçekleştiriliyor.