Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? 26 Nisan kabine toplantısı var mı?

Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? 26Nisan kabine toplantısı var mı? Kabine toplantısının ne zaman yapılacağı arama motorlarında sık sık sorgulanıyor. Ramazan Bayramı'nda alınacak kararlarla ilgili gözler bu haftaki kararlara çevrildi. Peki, 26 Nisan bu hafta kabine toplantısı var mı?
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?
Kabine Toplantısının iki haftada bir yapılacağı daha önceden duyurulmuştu. Bu nedenle Kabine Toplantısının 26 Nisan Pazartesi günü gerçekleşmesi bekleniyor. Toplantıda Ramazan Bayramına yönelik kararların alınması öngörülüyor.
SON TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR NELERDİR?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 saat 45 dakika süren Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası herkesin merakla beklediği korona virüs tedbirlerini açıkladı. Açıklanan yeni tedbirlere göre, hafta içi sokak kısıtlaması saatleri akşam 19:00 - sabah 05.00 olarak değişirken, kısıtlama saatlerinde şehirlerarası seyahate izin verilmeyecek. Şehir içi toplu ulaşım araçlarında, 65 yaş üstü ve 18 yaş altına sınırlama yeniden getirilirken, uygulanacak yeni tedbirler yarın akşam itibarıyla başlayacak. İşte alınan tüm korona virüs tedbirleri:
- Hafta sonu sokak kısıtlaması sürerken, hafta içi sokak kısıtlaması saatleri akşam 19:00 - sabah 05.00 olarak değişti.
- Kamuda saat 16'da bitecek şekilde dönüşümlü ve esnek mesai saati yeniden yaygınlaştırılacak, hamileler ve kronik hastalığı olanlar ile 10 yaş altı çocuğu bulunan kadın personel idari izinli sayılacak. Şartları uygun olan özel sektör firmaları da bu yönde teşvik edilecek.
- Sokağa çıkma saatlerinde zorunlu haller dışında şehirler arası seyahate izin verilmeyecek.
- 65 yaş üstüne ve 18 yaş altına toplu taşıma sınırlaması yeniden getirildi.
- Eğitimde sınav sürecinde olan 8. ve 12. sınıflar ile okul öncesi eğitim kurumları dışındaki tüm kademeler faaliyetlerini uzaktan eğitimle sürdürecektir.