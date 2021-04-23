

TBMM Başkanı Mustafa Şentop Meclis'teki özel oturumda önemli açıklamalarda bulundu.



TBMM Başkanı Şentop, "Güçlü Meclis, güçlü millet demektir. Muhtıra, darbe, darbe girişimi gibi Meclis iradesini hedef alan her türlü yasa dışı, hukuk dışı müdahale esasen milleti hedef almış demektir." dedi.



Şentop'un açıklamalarından satır başları;



Millet iradesini yok sayanlar, kesintiye uğratmak için fırsat kollayanlar, bugüne kadar en büyük zararı devletimize, milletimize vermişlerdir.

Milli iradeye sahip çıkmak öncelikle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görevidir.



Türkiye'nin bütünlüğüne kastetmedikçe, şiddeti bir yöntem olarak kabul edip, teşvik edip, desteklemedikçe, tahakkuku milletin refahı ve devletin bekası için elzem olan hedeflere ket vurmadıkça bütün siyasi farklılıkların bu çatı altında yer alması, demokratik zenginliğimizdir





10.15: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen çevrim içi programda, Türkiye'de ve çeşitli ülkelerde yaşayan çocuklarla bir araya geldi.







10.06: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şunları kaydetti: "Kayıtsız, şartsız milletin olan egemenliğimizin simgesi TBMM'nin 101'inci yaşı ve bu egemenliğin güvencesi çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve milli mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet ve şükranla anıyorum."

10.00: Birinci Meclis'te özel anma töreni düzenlendi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop törende konuşma yaptı.

09.55: Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı. Kasapoğlu, "Bağımsızlığımızın, demokrasimizin ve Cumhuriyetimizin güvencesi, milli iradenin tecelligahı Gazi Meclisimizin kuruluşunun 101'inci yıl dönümünü kutlamanın haklı sevinci ve gururunu yaşıyoruz." dedi.

09.41: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, 'Çocuklar kadar güzel bir başlangıçtı, #23Nisan 1920'deki o ilk adım





23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Kurtuluş Savaşı'nın tüm Şehit ve Gazilerini rahmet, minnet ve şükranla yâd ediyorum' dedi.

09.20: Meclis Başkanı ve Devlet Erkanı arslanlı yolda, Ata'nın huzurunda... TBMM Başkanı Şentop, Atatürk mozolesine çelenk bıraktı. Ardından Şentop ve devlet erkanı saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okundu.

MSB'DE 23 NİSAN VİDEOSU

09.13: Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter'daki hesabından 23 Nisan özel videosu, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Gazi Meclisimizin açılışının 101'inci yıl dönümü kutlu olsun. Geleceğimiz olan çocuklarımıza böyle bir bayram armağan eden Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz" notu ile paylaşıldı.

Videoda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensuplarının çocuklarla olan görüntülerine yer verildi.



09.00: Sosyal medya hesabından açıklama yapan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 'Bugün, millî iradenin sarsılmaz bir inançla kahraman milletimizin omuzlarında yükseldiği tarihî bir gün. Bir milletin tek bir ülkü etrafında bir araya geldiği bu kutlu günde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygı ve rahmetle yâd ediyorum.' dedi.