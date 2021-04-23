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    kapalı mı? ?

    kapalı mı? Cuma namazını kılmak isteyen vatandaşlar 23 Nisan Cuma günü sokağa çıkma yasağı nedeniyle araştırma yapıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede sokağa çıkma yasağının detaylarına yer verilirken, camiler açık mı sorusunun yanıtı merak ediliyor. Peki, ?

    takvim.com.tr
    23 Nisan camiler açık mı kapalı mı? 23 Nisan camilerde Cuma namazı kılınacak mı?

    23 Nisan camiler açık mı kapalı mı? 23 Nisan'ın resmi tatil olması ve sokağa çıkma yasağı uygulanması nedeniyle 23 Nisan camilerde Cuma namazı kılınacak mı sorusuna yanıt aranmaya başlandı. 23 Nisan Cuma günü vatandaşlar ibadetlerini yerine getirecek ve Cuma namazları kılınacak. Peki sokağa çıkma yasağında 23 Nisan camiler açık mı kapalı mı?

    23 NİSAN CAMİLER AÇIK MI KAPALI MI?

    23 Nisan Cuma günü, cuma namazının kılınıp kılınamayacağına dair kesin açıklama da geldi. İçişleri Bakanlığının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede "Kısmi Kapanma" sürecine ilişkin bakanlığın internet sitesinden yayımlanan sıkça sorulan sorular bölümüne iki soru ve cevabı eklendi.

    Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan 23 Nisan 2021 cuma günü vatandaşlarımız cuma namazı için camilere gidebilecekler mi?" sorusunun yanıtında ise bakanlığın daha önceki açıklamalarında, tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasının cuma günlerine denk gelmesi halinde vatandaşların araç kullanmaksızın kendilerine en yakın camiye cuma namazı için gidip gelebileceklerinin belirtildiği anımsatıldı.

    Yanıtta, 22 Nisan perşembe 19.00'da başlayıp, 26 Nisan pazartesi 05.00'te tamamlanacak sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında kalan 23 Nisan 2021'de vatandaşların araç kullanmamak kaydıyla ikametlerine en yakın camiye cuma namazı için gidebilecekleri bildirildi.

    23 NİSAN YASAK KAÇ GÜN SÜRECEK?

    İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "23 Nisan Sokağa Çıkma Kısıtlaması" konulu genelge gönderdi.

    Genelgeye göre, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın resmi tatil olması dolayısıyla bu hafta sonuna özel sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

        Cuma, cumartesi, pazar günlerinin tamamını kapsayacak sokağa çıkma kısıtlaması, 26 Nisan Pazartesi saat 05.00'te sona erecek.

        Daha önce genelgeyle belirtilen "sokağa çıkma kısıtlamasından muaf yerler ve kişiler listesi" aynen geçerli olacak.

        Hafta sonu 10.00-17.00 saatlerinde açık olan bakkal, market, kasap, manav ve kuru yemişçi ile şehirler arası seyahat kısıtlamasına dair usul ve esaslar 23 Nisan Cuma günü de birebir uygulanacak.
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