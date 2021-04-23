Kabe'ye hakaret eden LGBT'li öğrenciler tekrar ortaya çıktı. Kabe'nin tahrip edilmiş görselini paylaşan aynı grup, bu defa "Yargılanan Sanat" başlığıyla provokatif canlı yayın duyurusu yaptı.
YENİDEN ORTAYA ÇIKTILAR
Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe fotoğrafına Şahmeran ve LGBT figürleri yerleştirip yere sererek kutsal değerlere hakaret eden provokatörler yeni bir skandala daha imza atıyor.
Eylemciler tahrip edilmiş Kabe görselini sosyal medyadan tekrar paylaştı. Paylaşılan görselde ise "Yargılanan Sanat" başlığıyla yapılacak provokatif canlı yayının duyurusu yapıldı.