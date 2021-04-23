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    • Güncel
    • 23.04.2021 09:19
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    • 23.04.2021 09:19
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    SON DAKİKA: 'ndeki LGBT provokatörleri yine sahnede!

    Son dakika haberi! 'ndeki fotoğrafı üzerinden yapılan LGBT provokasyonu bir kez daha sahnede. Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe resminin üzerine Şahmeran ve LGBTİ sembolleri seren aynı grup, bu defa "Yargılanan Sanat" başlığıyla provokatif bir canlı yayın duyurusu yaptı.

    LGBT provokatörleri yine sahnede!

    Kabe'ye hakaret eden LGBT'li öğrenciler tekrar ortaya çıktı. Kabe'nin tahrip edilmiş görselini paylaşan aynı grup, bu defa "Yargılanan Sanat" başlığıyla provokatif canlı yayın duyurusu yaptı.


    YENİDEN ORTAYA ÇIKTILAR
    Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe fotoğrafına Şahmeran ve LGBT figürleri yerleştirip yere sererek kutsal değerlere hakaret eden provokatörler yeni bir skandala daha imza atıyor.

    Eylemciler tahrip edilmiş Kabe görselini sosyal medyadan tekrar paylaştı. Paylaşılan görselde ise "Yargılanan Sanat" başlığıyla yapılacak provokatif canlı yayının duyurusu yapıldı.



        ŞİKAYETLERDEN SONRA HESABI KAPATTILAR
        Sosyal medya kullanıcıları ise dini değerlere hakaret edilen etkinliğe yoğun tepki göstererek yapılacak olan canlı yayını şikâyet etti. Yapılan şikâyetler üzerine eylemciler, 'Boğaziçi Direnişi' isimli sosyal medya hesabını yoruma kapattı.



        BUGÜN CANLI YAYIN YAPACAKLAR
        LGBT üyesi öğrenciler 23 Nisan tarihinde 'Boğaziçi Direnişi' kanalından canlı yayına geçecek. Sabah'ta yer alan habere göre, sosyal medya kullanıcıları bu etkinliğe tepki göstermek için "#KabeOnurumuzdur" etiketiyle paylaşım yaptı.

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