



ŞİKAYETLERDEN SONRA HESABI KAPATTILAR

Sosyal medya kullanıcıları ise dini değerlere hakaret edilen etkinliğe yoğun tepki göstererek yapılacak olan canlı yayını şikâyet etti. Yapılan şikâyetler üzerine eylemciler, 'Boğaziçi Direnişi' isimli sosyal medya hesabını yoruma kapattı.





BUGÜN CANLI YAYIN YAPACAKLAR

LGBT üyesi öğrenciler 23 Nisan tarihinde 'Boğaziçi Direnişi' kanalından canlı yayına geçecek. Sabah'ta yer alan habere göre, sosyal medya kullanıcıları bu etkinliğe tepki göstermek için "#KabeOnurumuzdur" etiketiyle paylaşım yaptı.