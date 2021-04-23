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    • 23.04.2021 20:35
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    Dışişleri Bakanlığı'ndan 'e sert uyarı: 'teki kışkırtıcı eylemler kaygı verici

    Dışişleri Bakanlığı, işgal altındaki topraklarındaki yasa dışı yerleşim birimlerinde yaşayan ırkçı gruplar tarafından dün 'teki Eski Şehir  önünde gerçekleştirilen kışkırtıcı eylemlerin "tehlikeli ve kaygı verici" olduğunu açıkladı.

    AA
    Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e sert Kudüs uyarısı

    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ırkçı yerleşimcilerin 'te gerçekleştirdikleri kışkırtıcı eylemlere ilişkin şu ifadeler kullanıldı:

    "Çatışmalarda çok sayıda Filistinli sivilin yaralanmasından ve bunlardan bir kısmının İsrail güvenlik güçlerince gözaltına alınmasından endişe duyuyoruz. İşgal altındaki Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşim birimlerinde yaşayan ırkçı gruplar tarafından dün Kudüs'teki Eski Şehir Şam Kapısı önünde gerçekleştirilen kışkırtıcı eylemler tehlike ve kaygı vericidir."

    Açıklamada, yönetimi, li sivillerin ırkçı yerleşimcilerin saldırılarına karşı korunması ve ramazan ayında kışkırtma ve nefret yerine huzur ve hoşgörü ortamının tesis edilmesi hususunda tedbir almaya davet edildi.

    İsrail polisinin, dün işgal altındaki Doğu 'te teravih namazı sonrası Filistinlilere ses bombaları ve TOMA'larla müdahalesinde 105 kişi yaralanmıştı.

    İsrail polisi ramazan ayının başlamasıyla önünde yer alan oturma alanlarını barikatlarla kapatmıştı.

    Teravih namazı sonrası söz konusu alanda oturmalarına izin verilmemesi nedeniyle Filistinliler, ramazanın ilk gününden itibaren teravih namazı sonrası Şam Kapısı'nda toplanıyor, İsrail polisi de onlara müdahale ediyor.

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    Haberler Güncel Dışişleri Bakanlığı'ndan Siyonist İsrail'e sert uyarı: Kudüs'teki kışkırtıcı eylemler kaygı verici