SON DAKİKA: CHP’li Vahap Seçer'den 21 yıllık bando şefine mobbing! Çim yolmaya gönderdiler



Burhanettin Kocamaz'ın seçimi kaybedip Vahap Seçer'in göreve gelmesi ile yaşanan olumsuzlukların sona ereceğini umut ettiklerini söyleyen Sürücü, "Vahap Seçer geldiğinde düzelecek diye çok bekledik ama bir türlü düzen oturmadı. Vahap Başkan ile yeniden bandonun kurulması ile ilgili görüşmemize rağmen sonuç alamadık. Özel Kalem Müdürü'nün klarnet hocasını bando şefi yaptılar. Ben de bandoda enstrüman çalmaya devam ettim. Çok geçmeden 28 Nisan 2020 tarihinde benim Park Bahçeler Müdürlüğü'ne atamamı yaptılar. Çim biçmek üzere park bahçe bakım elemanı oldum. Bu atamaya yazılı olarak itiraz ettim. Hizmetime ihtiyaç duyulmadığı gerekçesi ile bana cevap geldi. Park Bahçeler Müdürlüğü'nde bana çim biçme işi verdiler, bu işi yapamayacağımı söylediğim için baskılara ve mobbinge maruz kaldım. Böyle olunca yıllık izinlerimi kullanarak süreci geçirdim. Yıllık izinlerim bitince ve durum devam edince işimden ayrılmak zorunda kaldım" diye konuştu.