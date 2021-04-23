SON DAKİKA: CHP’li Vahap Seçer'den 21 yıllık bando şefine mobbing! Çim yolmaya gönderdiler

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer göreve geldiği günden bu yana binlerce kişiyi, baskı, mobbing uygulayarak ve performans düşüklüğünü gerekçe göstererek işinden etti.
Son olarak Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde bando takımını kuran ve 1999 yılından bu yana da bando şefliğini yapan Murat Sürücü'nün baskı ve mobbinglere maruz kaldığı ortaya çıktı. Murat Sürücü, bando şefi olmasına rağmen Park Bahçeler Müdürlüğü'ne çim yolmaya gönderildi. Yerine Özel Kalem Müdürü Doğukan Uyan'ın klarnet hocası şef yapıldı. Baskılara dayanamayıp görevinden ayrılan Murat Sürücü, konuyu yargıya taşıyacağını söyledi.
FİLMDE OYNADI
1999 yılında Adana Büyükşehir Belediyesi'nde çalışırken Macit Özcan'ın bando kurmak istemesi üzerine Adana'dan Mersin'e bando takımı kurmak üzere görevlendirildiklerini belirten Murat Sürücü, "23 kişiyi sınavla alarak bandoyu Mersin'de kurduk. Bandonun içerisinde Kent Orkestrasını oluşturduk. Bandomuz Beynelmilel filminde başrol oynadı ve uluslararası ödüller kazandı. Halk oyunları ekibimiz de uluslararası ödüller kazandı. Ancak ne olduysa Burhanettin Kocamaz'ın seçimi kazanması ile oldu. Bandodaki en iyi elemanlar işten çıkarıldı, yerlerine kendi elemanları getirildi ve Bando ile Kent Orkestrası ayrıldı. Ben de bu duruma o dönemde itiraz ettiğim için Hal Müdürlüğüne sürgün edildim" dedi.