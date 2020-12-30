



ZİYAN POLİTİKASI AÇIĞA ÇIKTI!

Mersin Büyükşehir Belediyesi son olarak su faturası üzerinden yaptığı uygulama ile vatandaşı çileden çıkarmıştı... Vatandaşa kullanmadığı su üzerinden fatura gönderen CHP'li yönetim, Ekim ve Kasım aylarının faturalarını 2 ay öncesinden tahsil etti. Şimdi de vatandaşın parasıyla şarap dağıtılması belediyedeki 'ziyan' politikasını açığa çıkardı.

MÜSLÜMAN MAHALLESİNDE SALYANGOZ SATMAK!

CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in içinde şarap bulunan yılbaşı kolileri dağıttırması, vatandaş tarafından büyük tepki ile karşılandı. Bir vatandaş Vahap Seçer yönetimindeki Mersin Belediyesi'nin bu uygulamasının "Müslüman mahallesinde salyangoz satmaktan farksız" olarka niteledi.





"HRİSTİYANSA NORMAL AMA..."

Konuya ilişkin Twitter hesabından paylaşım yapan bir vatandaş, "Buğday, nar, şarap, bolluk, bereket ifadeleri. Hristiyansa NORMAL.ama !! Milletin parası İLE yapıyorsa Sıkıntılı" ifadelerini kullandı.



"CHP KAFASI HİÇ DEĞİŞMEZ..."

Bir sosyal medya kullanıcı ise yaptığı paylaşımda, "Bir Mersinli olarak utanç duyuyorum" ifadelerini kullandı. Bir başka kullancısı ise "CHP kafası hiç değişmez. Bunlardan medet umanların vay haline..." yorumunda bulundu.