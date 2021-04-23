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    • Güncel
    • 23.04.2021 07:15
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    • 23.04.2021 07:15
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    101 yaşında

    , pandemi nedeniyle geçen yıl olduğu gibi bu yıl da buruk geçecek. Kısıtlamalar nedeniyle il ve ilçelerdeki törenlerde çelenk sunumu yapılacak. Bunun haricinde etkinlik düzenlenmeyecek. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Meclis'te resepsiyon verilmeyecek.

    Milli irade 101 yaşında

    TBMM'nin kuruluş yıldönümü olan ve 91 yıldır çeşitli etkinliklerle kutlanan , pandemi nedeniyle geçen yıl olduğu gibi bu yıl da buruk geçecek.


    Kısıtlamalar nedeniyle il ve ilçelerdeki törenlerde çelenk sunumu yapılacak. Bunun haricinde etkinlik düzenlenmeyecek. Ankara'da ise ilk tören TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un başkanlığındaki heyetin Anıtkabir'i ziyareti ile başlayacak. Atatürk'ün mozolesine çelenk konulması ve saygı duruşunun ardından Misak-ı Milli kulesine geçecek olan Meclis Başkanı, Anıtkabir özel defterine duygu ve düşüncelerini yazacak. İkinci tören ise TBMM bahçesindeki anıta çelenk konulmasıyla gerçekleştirilecek. Ulus'ta bulunan eski Meclis binasında da kısa bir tören yapılmasının ardından TBMM Genel Kurulu özel gündemle toplanacak. Genel kurulda siyasi parti liderleri ya da parti sözcüleri 10'ar dakikalık konuşma yapacak. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Meclis'te resepsiyon verilmeyecek.

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    Haberler Güncel Türkiye Büyük Millet Meclisi 101 yaşında