Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu bugün saat 15.00'te video konferans sistemi üzerinden bir araya gelecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kritik toplantıya başkanlık edecek.
YAZILI AÇIKLAMA YAPILACAK
Bakan Koca, toplantı sonrası kameralar karşısında olmayacak. Bu kez yazılı bir açıklama yapılacak.
TAM KAPANMA MI OLACAK?
Bilim Kurulu'nun toplantıda tam kapanma önerisi dahil olmak üzere yeni önerileri görüşmesi bekleniyor. Yazılı açıklamada yeni tedbirlerin önerilmesine kesin gözüyle bakılıyor.
23 Nisan 2021'in Cuma gününe denk gelmesi ve resmi tatiller içerisinde yer alması nedeniyle hafta sonu sokak kısıtlaması ile birleştirilmişti.
VAKA TABLOSU HALA KRİTİK SEVİYEDE
Sağlık Bakanlığı 21 Nisan 2021 tarihine ait koronavirüs vaka ve vefat tablosunu paylaştı.
Türkiye'de son 24 saatte 318 bin 839 Kovid-19 testi yapıldı, 61 bin 967 kişinin testi pozitif çıktı, 362 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta 3 bin 398 oldu, 52 bin 213 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 844 bin 342'ye yükseldi.