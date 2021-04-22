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SON DAKİKA
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    • Güncel
    • 22.04.2021 08:48
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    • Son Güncelleme:
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    • 22.04.2021 09:58
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    SON DAKİKA: toplanıyor! Yeni tavsiye kararları alınacak mı?

    Son dakika haberine göre, , Sağlık Bakanı Dr. başkanlığında saat 15.00’te video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.

    İHA
    Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor!

    Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu bugün saat 15.00'te video konferans sistemi üzerinden bir araya gelecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kritik toplantıya başkanlık edecek.

    YAZILI AÇIKLAMA YAPILACAK
    Bakan Koca, toplantı sonrası kameralar karşısında olmayacak. Bu kez yazılı bir açıklama yapılacak.



    TAM KAPANMA MI OLACAK?
    Bilim Kurulu'nun toplantıda tam kapanma önerisi dahil olmak üzere yeni önerileri görüşmesi bekleniyor. Yazılı açıklamada yeni tedbirlerin önerilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

    23 Nisan 2021'in Cuma gününe denk gelmesi ve resmi tatiller içerisinde yer alması nedeniyle hafta sonu sokak kısıtlaması ile birleştirilmişti.

    VAKA TABLOSU HALA KRİTİK SEVİYEDE
    Sağlık Bakanlığı 21 Nisan 2021 tarihine ait koronavirüs vaka ve vefat tablosunu paylaştı.



    Türkiye'de son 24 saatte 318 bin 839 Kovid-19 testi yapıldı, 61 bin 967 kişinin testi pozitif çıktı, 362 kişi hayatını kaybetti.

    Ağır hasta 3 bin 398 oldu, 52 bin 213 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 844 bin 342'ye yükseldi.

        20 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

        19 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

        18 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

            17 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

            16 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

            15 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

                14 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

                13 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

                12 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

                    11 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

                    10 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

                    9 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

                        8 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

                        7 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

                        6 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

                        5 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

                        4 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

                        3 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

                        2 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

                        1 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

                        Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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                        Haberler Güncel SON DAKİKA: Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor! Yeni tavsiye kararları alınacak mı?