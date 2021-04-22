Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 22.04.2021 08:39
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.04.2021 08:39
    ABONE OL

    TOKİ tarafından bünyesindeki harp okullarına 3 yeni cami yapılacak

    bünyesindeki Kara, Hava ve Deniz harp okullarına TOKİ tarafından 3 yeni cami inşa edilecek. Sincan'daki 'nda demiryolu hattı üzerinde bulunan ve yıkılacak olan caminin yerine de yeni cami yapılacak.

    Harp okullarına 3 yeni cami

    (TOKİ), (MSÜ) bünyesinde yer alan 3 harp okuluna cami inşa edecek. TOKİ, 'daki 'nda, 'daki 'nda, 'deki 'nda birer adet cami inşa etmek için ihale düzenleyecek. 7 Mayıs'ta gerçekleştirilecek ihale kapsamında Tuzla'daki Deniz Harp Okulu ile 'deki Hava Harp Okulu'ndaki cami yaklaşık 900 metrekarelik alana, Ankara'daki Kara Harp Okulu'ndaki cami ise yaklaşık 700 metrekarelik bir alana inşa edilecek.

    ERGUVAN AĞAÇLARI DİKİLECEK
    Ayrıca 'daki 'nda demiryolu hattı üzerinde bulunan ve yıkılacak olan caminin yerine de yeni cami yapılacak. Çalışma kapsamında proje alanlarında altyapı ve çevre düzenlemesi de yapılacak. İstanbul'daki Hava ve Deniz harp okullarında yapılacak camilerin etrafına erguvan ağaçları dikilecek. TOKİ tarafından inşa edilecek 4 caminin yaklaşık 1.5 yıl içinde tamamlanması hedefleniyor.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel TOKİ tarafından Milli Savunma Üniversitesi bünyesindeki harp okullarına 3 yeni cami yapılacak