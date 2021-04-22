Dolandırıcılar her geçen gün yeni bir yöntemle vatandaşları ağlarına düşürmeye devam ediyor. Bu kez hedeflerinde ise evden çalışarak ek gelir elde etmek isteyen kişiler var. Dolandırıcılar ilk olarak sosyal medya ağlarında ve işveren ile iş arayanların buluştuğu platformlarda "evde maske ve terlik paketleme" ilanları veriyor. Bu ilanlarda amaç pandemi nedeniyle işsiz kalan ve evden çalışarak aile ekonomisine destek olmaya çalışan kişilere cazip bir iş fırsatı sunmak.
7 LİRALIK KARGO ÜCRETİ
Daha sonra bu ilanlara başvuran vatandaşlarla irtibata geçen kişiler onlara paketleme yapacakları ürünleri göndereceklerini ancak bunun için kendilerine bir kargo ücreti ödemelerini talep ediyor. İş isteyen vatandaşlara hesap numarası gönderen dolandırıcılar karşı taraftan her iş için 7 lira talep ediyor. Kazancın ise yapılacak işe göre değişeceği belirtiliyor. Ancak vatandaşlar kargo ücretlerini ödedikten sonra bir daha geri dönüş alamıyor.
UMUTLARINI ÇALIYORLAR
İş ilanlarının paylaşıldığı her türlü mecrada bu paylaşımların yapıldığını belirten 24 saatte iş'in kurucu ortağı Mert Yıldız, "7 lira ilk bakışta küçük bir ücret gibi görünüyor ama sadece bir ilana 2 saat içerisinde 200 başvuru geliyor. Ve bu şekilde onlarca mecrada açılmış sayısız ilanlar var. Artık bu çok fazla büyümüş durumda. 1 liralık kargo ücreti isteyen dolandırıcı bile var. Oysa bunları yaparak insanların iş umudu ile oynuyorlar. Bu dönemde çoğu kişi evini geçindirmek için her işi yapmaya hazır ancak onların hem umutlarını hem zamanlarını çalışıyorlar" diye konuştu.