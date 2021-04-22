UMUTLARINI ÇALIYORLAR

İş ilanlarının paylaşıldığı her türlü mecrada bu paylaşımların yapıldığını belirten 24 saatte iş'in kurucu ortağı Mert Yıldız, "7 lira ilk bakışta küçük bir ücret gibi görünüyor ama sadece bir ilana 2 saat içerisinde 200 başvuru geliyor. Ve bu şekilde onlarca mecrada açılmış sayısız ilanlar var. Artık bu çok fazla büyümüş durumda. 1 liralık kargo ücreti isteyen dolandırıcı bile var. Oysa bunları yaparak insanların iş umudu ile oynuyorlar. Bu dönemde çoğu kişi evini geçindirmek için her işi yapmaya hazır ancak onların hem umutlarını hem zamanlarını çalışıyorlar" diye konuştu.