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    'de PKK'lı teröristlerin 17 sığınağı imha edildi!

    Terör örgütü PKK'ya bir darbe daha vuruldu. 'de devam eden 'Eren-7 Mercan Munzur' operasyonu kapsamında PKK'lı teröristlerin kullandığı 17 sığınak imha edildi.

    DHA
    Terör inleri imha edildi

    Terör örgütü PKK'ya bir darbe daha vuruldu.

    TUNCELİ'DE 17 SIĞINA TESPİT EDİLDİ
    koordinesinde terör örgütlerine yönelik 1062 personelin yer aldığı 'Eren-7 Mercan Munzur' operasyonu sürüyor. Güvenlik güçlerince ilçesi kırsalında bugün düzenlenen 2 ayrı operasyonda teröristlerin kullandığı 17 sığınak tespit edildi.

    KULLANILAMAZ HALE GETİRİLDİ
    Sığınaklarda yapılan aramada 9 el yapımı patlayıcı, 43 kaleşnikof mühimmatı, pil bloğu, 2 kaleşnikof şarjörü, 400 metre elektrik kablosu, akü ve çeşitli yaşam malzemeleri ele geçirildi. Malzemeler operasyon bölgelerinde imha edilirken, sığınaklar kullanılamaz hale getirildi.

    Öte yandan 5 Şubat günü başlatılan 'Eren-7 Mercan Munzur' operasyonu kapsamında bu güne kadar teröristlerin 67 sığınağı tespit edilerek kullanılamaz hale getirildi.

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    Haberler Güncel Tunceli'de PKK'lı teröristlerin 17 sığınağı imha edildi!