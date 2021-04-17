SON DAKİKA: Darbe imalı bildiriyi imzalayan emekli amirallerin Whatsapp konuşmaları ortaya çıktı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 104 emekli amiral hakkındaki soruşturmada ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesi sonucunda, yeni şüphelilere ulaşıldı.
TESUD BAŞKANI DA İFADEYE ÇAĞRILDI
Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Veysel Kaçmaz, 'bildirinin hazırlanmasında ve yayımlanmasında faaliyette bulundukları' tespit edilen 6'sı emekli amiral ile Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD) Genel Başkanı emekli Tuğgeneral Namık Kemal Çalışkan hakkında, 'delillerin yok edilmesinin önüne geçmek ve varsa başka şüphelilerin ivedilikle tespit edilmesini sağlamak amacıyla' arama/el koyma talimatı verdi.
SALGIN VAR DİYE GÖZALTI YAPILMADI
Emekli amirallerin ikametgâhlarının bulunduğu İstanbul, Antalya ve Muğla Cumhuriyet Başsavcılıkları'na yazılan talimat yazısıyla, 'yaşları ve COVID-19 salgını nedeniyle gözaltı işlemi yapılmayarak, 22 Nisan'da emekli amiraller Ali Yüksel Önel, Işık Biren, Nurhan Kahyaoğlu, İlker Güven, Alper Çetin Tezeren, Osman Metin Açımuz, TESUD Başkanı Namık ve emekli Tuğgerenal Kemal Çalışkan ifadeye çağrıldı.
ELEKTRONİK KELEPÇE TAKILMAYA BAŞLANDI
Öte yandan, ilk dalgada gözaltına alınıp, yaş ve hastalıkları nedeniyle adli kontrol kararı uygulanan 14 emekli amirale ise bulundukları illeri terk etmemeleri için elektronik kelepçe takılmaya başlandığı öğrenildi.