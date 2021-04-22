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    SON DAKİKA: Darbe imalı bildiri yayınlayan emekli amirallerden ifadeye çağırılan 7 kişiden 3ü ifadeye geldi

    Son dakika haberleri... 'nca 104 emekli amiralin hazırladığı bildiriye ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, ifade vermeleri için tebligat gönderilen 7 emekli emekli amiralden 3'ü ne geldi.

    DHA

    'nca 104 emekli amiralin hazırladığı bildiriye ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, ifade vermeleri için tebligat gönderilen 7 emekli emekli amiralden 3'ü ne geldi.

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 104 emekli amiralin hazırladığı bildiriye ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, yeni bir gelişme yaşandı.

    Darbe çağrışımlı bildiri yayınlayan amirallerden 14'ünün ardından, 6 emekli amiral daha ifadeye çağrılmıştı. 22 Nisan'da Emniyete gelmeleri konusunda tebligat yapılan amirallerden 3'ü Ankara Emniyeti TEM Şube Müdürlüğü'ne geldi.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Darbe imalı bildiri yayınlayan emekli amirallerden ifadeye çağırılan 7 kişiden 3ü ifadeye geldi