SON DAKİKA: Darbe imalı bildiri yayınlayan emekli amirallerden ifadeye çağırılan 7 kişiden 3ü ifadeye geldi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 104 emekli amiralin hazırladığı bildiriye ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, ifade vermeleri için tebligat gönderilen 7 emekli emekli amiralden 3'ü Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine geldi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 104 emekli amiralin hazırladığı bildiriye ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, yeni bir gelişme yaşandı.
Darbe çağrışımlı bildiri yayınlayan amirallerden 14'ünün ardından, 6 emekli amiral daha ifadeye çağrılmıştı. 22 Nisan'da Emniyete gelmeleri konusunda tebligat yapılan amirallerden 3'ü Ankara Emniyeti TEM Şube Müdürlüğü'ne geldi.