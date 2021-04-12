Emekli 104 amiralin bildirisine ilişkin soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan 4 emekli amiral, Ankara Emniyet Müdürlüğüne geldi.



ANKARA'YA GELDİLER

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 4 Nisan'da bazı internet siteleri ve sosyal medyada paylaşılan ve "104 amiralden Montrö bildirisi" başlığıyla yayımlanan açıklamayı hazırlayanlar ile varsa irtibatlı oldukları kişilere yönelik başlatılan soruşturma kapsamında emekli amiraller Engin Baykal, Cemil Şükrü Bozoğlu, Mustafa Özbey ve Atilla Kıyat ifade vermek üzere Ankara'ya geldi.





İFADE VERME İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine giden emekli amirallerin, ifade verme işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.



NE OLMUŞTU?

Aralarında Türker Ertürk, Deniz Cora'nın da bulunduğu 104 emekli amiralin AK Parti Hükümeti'ni hedef alan 'Montrö bildirisi' hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçmişti.

Türk Ceza Kanunu'nun 316/1 maddesinde yazılı "Devletin güvenliğine ve anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma" suçundan re'sen açılan soruşturmada Ergun Mengi, Atilla Kezek, Alaettin Sevim, Ramazan Cem Gürdeniz, Nadir Hakan Eraydın, Bülent Olcay, Kadir Sağdıç, Türker Ertürk, Turgay Erdağ ve Ali Sadi Ünsal gözaltına alındı. Engin Baykal, Cemil Şükrü Bozoğlu, Mustafa Özbey ve Atilla Kıyat'a ise emniyete gelmeleri için tebligat yapılmıştı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN