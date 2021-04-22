Rusya'da SİHA korkusu! Türkiye'yi resmen tehdit ettiler! Eğer Ukrayna'ya SİHA satarsanız...

Türk medyasının "Ankara'nın Ukrayna'ya SİHA ve İHA satmaya hazır olduğu" yönündeki manşetlerine atıfta bulunan Rus TASS haber ajansı, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un 12 Nisan'da, Moskova'nın Türkiye de dahil olmak üzere sorumlu ülkeleri "durumu ve Kiev rejiminin bitmek bilmeyen savaş açıklamalarını analiz etmeye çağırdığını ve onları bu militarist özlemleri beslememeleri konusunda uyardığı" yönünde haber geçti.