RAMAZAN İMSAKİYE
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Rusya'da SİHA korkusu! Türkiye'yi resmen tehdit ettiler! Eğer Ukrayna'ya SİHA satarsanız...

Dağlık Karabağ'daki üstün başarıları ile dünyanın gündeminden düşmeyen SİHA'lar, Karadeniz'de Ukrayna ile savaşa hazırlanan Rusya'nın gözünü korkuttu. Daha önce Türkiye'den SİHA alan Ukrayna'nın olası savaşta Türk kuşlarını kullanacak olması Rusya'yı rahatsız etti. Rusya, Türkiye'yi Ukrayna'ya SİHA satmaması için tehdit etti.

22.04.2021 10:10 - Son Güncelleme: 22.04.2021 11:51
Rusya'da SİHA korkusu! Türkiye'yi resmen tehdit ettiler! Eğer Ukrayna'ya SİHA satarsanız...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün, Federal Meclis üyelerine hitap etti.

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Rusya'da SİHA korkusu! Türkiye'yi resmen tehdit ettiler! Eğer Ukrayna'ya SİHA satarsanız...

Borisov'un açıklaması, Putin'in konuşmasının ardından geldi. Ankara'nın Ukrayna'ya insansız hava aracı göndermesi durumunda Rusya'nın Türkiye ile askeri-teknik iş birliğini askıya alıp almayacağı sorusuna yanıt veren Rusya Başbakan Yardımcısı Yuri Borisov, her konuyu ayrı başlık altında değerlendireceklerini belirterek, "Her bir meselede özel olarak o duruma bakacağız" ifadesini kullandı.

Rusya'da SİHA korkusu! Türkiye'yi resmen tehdit ettiler! Eğer Ukrayna'ya SİHA satarsanız...

Borisov, Türkiye'nin Ukrayna'ya İHA tedarik etmesi halinde, Ankara ile askeri ve teknik iş birliğini gözden geçireceklerini söyledi.

Rusya'da SİHA korkusu! Türkiye'yi resmen tehdit ettiler! Eğer Ukrayna'ya SİHA satarsanız...

Türk medyasının "Ankara'nın Ukrayna'ya SİHA ve İHA satmaya hazır olduğu" yönündeki manşetlerine atıfta bulunan Rus TASS haber ajansı, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un 12 Nisan'da, Moskova'nın Türkiye de dahil olmak üzere sorumlu ülkeleri "durumu ve Kiev rejiminin bitmek bilmeyen savaş açıklamalarını analiz etmeye çağırdığını ve onları bu militarist özlemleri beslememeleri konusunda uyardığı" yönünde haber geçti.

Rusya'da SİHA korkusu! Türkiye'yi resmen tehdit ettiler! Eğer Ukrayna'ya SİHA satarsanız...

Haberde Ukrayna'nın 2019'da Türkiye'den Bayraktar TB2 insansız hava araçları satın alıp test ettiği ve bunları Türk firması ROKETSAN tarafından üretilen MAM-L akıllı mikro mühimmatlarla donatmayı planladığına yer verildi.