Rusya'da SİHA korkusu! Türkiye'yi resmen tehdit ettiler! Eğer Ukrayna'ya SİHA satarsanız...
Dağlık Karabağ'daki üstün başarıları ile dünyanın gündeminden düşmeyen SİHA'lar, Karadeniz'de Ukrayna ile savaşa hazırlanan Rusya'nın gözünü korkuttu. Daha önce Türkiye'den SİHA alan Ukrayna'nın olası savaşta Türk kuşlarını kullanacak olması Rusya'yı rahatsız etti. Rusya, Türkiye'yi Ukrayna'ya SİHA satmaması için tehdit etti.
Borisov'un açıklaması, Putin'in konuşmasının ardından geldi. Ankara'nın Ukrayna'ya insansız hava aracı göndermesi durumunda Rusya'nın Türkiye ile askeri-teknik iş birliğini askıya alıp almayacağı sorusuna yanıt veren Rusya Başbakan Yardımcısı Yuri Borisov, her konuyu ayrı başlık altında değerlendireceklerini belirterek, "Her bir meselede özel olarak o duruma bakacağız" ifadesini kullandı.
Türk medyasının "Ankara'nın Ukrayna'ya SİHA ve İHA satmaya hazır olduğu" yönündeki manşetlerine atıfta bulunan Rus TASS haber ajansı, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un 12 Nisan'da, Moskova'nın Türkiye de dahil olmak üzere sorumlu ülkeleri "durumu ve Kiev rejiminin bitmek bilmeyen savaş açıklamalarını analiz etmeye çağırdığını ve onları bu militarist özlemleri beslememeleri konusunda uyardığı" yönünde haber geçti.