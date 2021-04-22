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    • 22.04.2021 15:45
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    Dışişleri Bakanı 'ndan kurucusu açıklaması

    Dışişleri Bakanı , 2 milyar dolarlık vurgun sonrası yurt dışına kaçan 'in kurucusu 'le ilgili açıklama yaptı. Çavuşoğlu, sosyal medyada dolaşan fotoğrafın 2019 yılına ait olduğunu belirtti.

    Çavuşoğlu'ndan Thodex kurucusu açıklaması

    391 bin kişiyi dolandırarak 2 milyar dolar değerinde kripto para ile yurt dışına kaçtığı iddia edilen ve hakkında soruşturma açılan 'in kurucusu 'in, Dışişleri Bakanı ile fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu.

    Söz konusu fotoğraf karesiyle ilgili Bakan Çavuşoğlu'ndan açıklama geldi.

    Bakan Çavuşoğlu yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

    "Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'i tanımıyorum. Şahsın sosyal medyada dolaşan fotoğrafı; 26 Aralık 2019'da Kocaeli Mv. 'nın oğlu 'ya verdiğimiz randevuya eşlik ettiği ziyarette çekilmiştir. Kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım."

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    Haberler Güncel Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer açıklaması