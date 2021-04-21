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    SON DAKİKA: 2021 bilançosunu açıkladı! 836 terörist etkisiz hâle getirildi

    Son dakika haberi! ,"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. 1 Ocak 2021'den itibaren gerçekleştirilen operasyonlarda 836 terörist etkisiz hâle getirildi." açıklamasında bulundu.

    DHA
    MSB 2021 bilançosunu açıkladı!

    , "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. 1 Ocak 2021'den itibaren gerçekleştirilen operasyonlarda 836 terörist etkisiz hâle getirildi." açıklamasında bulundu.





    836 TERÖRİST ETKİSİZ HâLE GETİRİLDİ
    Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor.

    1 Ocak 2021'den itibaren gerçekleştirilen operasyonlarda 836 terörist etkisiz hâle getirildi." ifadelerini kullandı.

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