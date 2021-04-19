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    • 19.04.2021 10:01
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    kuzeyi bölgesinde 9 PKK'lı terörist mizin başarılı hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi

    Son dakika haberi... : Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz. kuzeyi bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 9 PKK'lı terörist, mizin başarılı hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek!

    Son dakika haberi... 'nin terörle mücadelesi kararlılıkla devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz. Irak kuzeyi Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 9 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimizin başarılı hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek!" ifadelerine yer verildi.

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    Haberler Güncel Irak kuzeyi Metina bölgesinde 9 PKK'lı terörist Hava Kuvvetlerimizin başarılı hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi