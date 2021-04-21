Koronavirüs sonrası yaşanan koku probleminin hastaların yüzde 10'unda daha uzun süreye yayıldığını anlatan Dr. Öğretim Üyesi Yusuf Muhammed Durna, "Tedavide sabırlı olmak gerekiyor. Limon, kekik, nane yağı, karanfil, okaliptus gibi maddeler kullanılarak 12 haftaya kadar koku egzersizi öneriyoruz" dedi.
Koronavirüse yakalanan kişilerin en büyük sorunlarından biri de koku ve tat kaybı. Bu sorun hastalıktan sonraki 6 ayda kokuları farklı algılama olarak da görülebiliyor. Hastaların yüzde 10'unda koku problemlerinin daha uzun süreye yayıldığını anlatan Medipol Mega Üniversite Hastanesi Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Bölümü'nden Öğretim Üyesi Dr. Yusuf Durna önemli tavsiyelerde bulundu.
"KOKU SİNİRLERİ TAHRİP OLABİLİYOR"
Koronavirüs nedeniyle koku kaybı yaşayan ve bunun sonucunda hastaneye başvuran hasta sayısının bir hayli fazla olduğunu belirten Dr. Öğretim Üyesi Yusuf Muhammed Durna, "Bunun çeşitli teorileri var. Bunlardan bir tanesi koronavirüsün direkt koku sinirlerini tahrip ederek koku kaybına yol açtığı yönünde. Bir başka belirtilen teori de koku bölgesinin şişmesine bağlı olarak gelişen bir koku problemi. Hastalarda yüzde 70 ila 90 oranında koku kaybı ile başvurular bir hayli yüksek. Koku kaybı sonucu hastalar çeşitli şekillerde bize başvuruyor. Bunlar az koku alma, hiç koku almama, koku ve tat kaybının birlikte olması, kokuları karıştırma gibi şikayetler oluyor" değerlendirmesinde bulundu.