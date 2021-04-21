GÜN İÇİNDE 2-3 KEZ 30 SANİYE KOKU EGZERSİZİ

Koku problemlerinin genellikle koronavirüs sonrası ilk 2 haftada yüzde 70 ila 80 oranında düzeldiğini anlatan Durna, tedavi edilemeyen kokular için ise şu tavsiyelerde bulundu: "Bazı hastalarda yüzde 10 oranında koku problemleri daha uzun süreye yayılabilmekte. Biz bu yüzde 10'luk hasta dilimine koku egzersizleriyle yardımcı olabilmekteyiz. Bu tedaviyi de uzun bir sürece yaymak gerekiyor. Sonuçta koku sinirleri bölünebilen hücreler ve yaklaşık 12 haftaya kadar koku egzersizi yapabilmekteyiz. Bu egzersizde ise özellikle keskin kokular kullanılmalı. Bunlar limon, kekik, nane yağı, karanfil, okaliptus gibi maddeler, bunlar uçucu yağlar. Gün içerisinde 2-3 kez 10 ila 30 saniye bu egzersizleri öneriyoruz. Bu koklama esnasında burnunda nefes almasını istediğimi için sonrasında havanın tekrar burundan verilmesi gerekiyor. Aynı havayı dışarı vererek o bölgeyi çalıştırmayı amaçlıyoruz. Tedavide sabırlı olmak gerekiyor. Yüzde 10'luk koku problemi yaşayan kesimin iyileşebilmesi için uzun bir dönem gerekiyor. 6 aya kadar koku hiç alamayan hastalarımız mevcut. Egzersizlerimizi uygulayan düzenli şekilde yapan olumlu sonuçlar alan hastalarımız mevcut. Genelde birinci ayın sonunda olumlu sonuç alınıyor."