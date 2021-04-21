Milyonlarca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi sınavlar hakkında yaşanan son gelişmeleri ve yapılan açıklamaları dakika dakika takip ediyor. Son dakika haberine göre Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 3 Mayıs'taki sınavlarla ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Peki, sınavlar iptal mi, ertelendi mi? 3 Mayıs'ta sınavlar olacak mı? İlkokul, ortaokul, lise sınavları iptal edildi mi? İşte detaylar...

SINAVLAR İPTAL Mİ, ERTELENDİ Mİ?

Son dakika haberine göre Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 3 Mayıs'taki sınavlarla ilgili "Riskin düşük seviyede de olsa dikkate alınması gerektiğini eğitim bilimciler olarak kendi içimizde değerlendirip böyle yapıyoruz.