Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 21.04.2021 11:11
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 21.04.2021 11:13
    ABONE OL

    MEB son dakika: , ertelendi mi? 3 Mayıs'ta sınavlar olacak mı? İlkokul, ortaokul, lise sınavları...

    Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sınavlar hakkında önemli bir son dakika açıklaması yaptı. Bilindiği üzere koronavirüs tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim devam ediyor ve sınavların ne zaman yapılacağı akıllarda yer ediniyor. Bakan Selçuk, 3 Mayıs'taki sınavların ertelenmesine ilişkin milyonların merak ettiği soruyu yanıtladı. Peki, , ertelendi mi? 3 Mayıs'ta sınavlar olacak mı? İşte yla ilkokul, ortaokul, lise sınavları hakkında yaşanan son gelişmeler...

    Sınavlar iptal mi, ertelendi mi?

    Milyonlarca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi sınavlar hakkında yaşanan son gelişmeleri ve yapılan açıklamaları dakika dakika takip ediyor. Son dakika haberine göre Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 3 Mayıs'taki sınavlarla ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Peki, sınavlar iptal mi, ertelendi mi? 3 Mayıs'ta sınavlar olacak mı? İlkokul, ortaokul, lise sınavları iptal edildi mi? İşte detaylar...

    SINAVLAR İPTAL Mİ, ERTELENDİ Mİ?

    Son dakika haberine göre Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 3 Mayıs'taki sınavlarla ilgili "Riskin düşük seviyede de olsa dikkate alınması gerektiğini eğitim bilimciler olarak kendi içimizde değerlendirip böyle yapıyoruz.

    O yüzden açıp kapatmalar oluyor. 3 Mayıs'taki sınavlarla ilgili bakış açımız şu; eğer hocalarımız tabloyu ortaya koyduklarında bunların ertelenmesi gerekir bir şekilde yeniden bir tanzime ihtiyaç var denildiğinde, inanın hiç tereddüt etmeyiz derhal yaparız. Bizim hiçbir şekilde bir ısrarımız ya da bir beklentimiz olamaz, buna hakkımız yok.

    Çünkü çocuklarımız, kıymetli velilerimiz, öğretmenlerimiz kıymetli bizim, o yüzden de tümüyle tabloya bakıp, veriye bakıp, bilime bakıp, böyle bir kararı gözden geçiririz, yeniden ele alırız." açıklamasında bulundu.

        Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2,5 yıllık görevinde iki öğretim yılının salgın nedeniyle dışarıda kaldığını, bu süreçte yapılması gerekenleri gerçekleştirmeye çalıştıklarını ifade ederek, şu andaki yaptıklarının gelecekteki vizyon için önemli bir altyapı oluşturduğunu söyledi.

        "Her yaştan çocuk Milli Eğitim Bakanı'nı merak ediyor. Onların kahramanı mısınız?" sorusu üzerine Selçuk, Z kuşağının yaşlarının gereği olan birtakım davranışlar gösterdiğini, kendilerinin de onlardan bunu beklediğini anlattı.

        "BİZ ONLARLA BERABER BİR TAKIMIZ"

        Bakan Selçuk, "Biz onlarla beraber bir takımız. Onların kahramanı olmak ya da bakanı olmak vesaire. Bunlar benim için ikinci planda. Ben onların öğretmeniyim. Öğretmen olarak kimi zaman çok hoşlarına girecek şeyleri söylerim, yaparım ama kimi zaman da bazen hoşlarına gitmeyecek şeyleri de sorumluluğum gereği söylerim. Bizim ana sorumuz çocuklarımızın nasıl bir gelecek beklediği. Bugünkü problemler geçer. Bir çıkış var. Bunun yolu bulunacaktır. Hiç kimse umudunu kesmesin." ifadelerini kullandı.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Güncel MEB son dakika: Sınavlar iptal mi, ertelendi mi? 3 Mayıs'ta sınavlar olacak mı? İlkokul, ortaokul, lise sınavları...