Bilecik'teki Hürriyet Mahallesi'nde uzun yıllardır kentin çöplerinin depolandığı Vahşi Çöp Depolama Alanı kentte geri dönüşüm tesisinin kurulmasının ardından kullanılmamaya başlandı. Çöplükte biriken metan gazının tahliye edilmesi ve verimli toprakla üstünün örtülerek yeşillendirilmesi için proje hazırlandı. Ancak CHP'nin Bilecik'te seçimi kazanmasından sonra bu proje rafa kaldırıldı.
Başkanlığa seçilen Semih Şahin, Bilecik'te lisanslı hafriyat döküm sahası olmasına rağmen belediyeye para kazandırma adına inşaat atıkları ve molozların döküleceği bir yer aramaya başladı. Belediyenin yetkisinde olmamasına rağmen sadece Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın iznine tabi olan hafriyat döküm sahası oluşturabilmek için yalana başvurdu.
CHP'li Başkan Şahin önce Ertuğrulgazi Mahallesi'ndeki bir vadiye 'çocuk parkı yapacağız' diyerek vadiyi doldurmaya başladı. Vadiye dökülen inşaat ve asfalt atıkları nedeniyle mahalle sakinleri rahatsız olup, belediyeye şikâyete gidince Başkan Şahin başka yer arayışına girdi.
GÖSTERMELİK TOPRAK DÖKTÜ
Hafriyat dökümünün doğaya verdiği zararı hiç düşünmeyen Başkan Semih Şahin gözünü Hürriyet Mahallesi'ndeki eski çöplüğe dikti. Uzun yıllardır tek bir çöp kamyonunun bile geçmediği yolu ağır tonajlı kamyonların sıkça kullanmaya başlaması üzerine şaşıran mahalle sakinleri, konuyu belediye meclis üyelerine ilettiler.