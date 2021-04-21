Yeni kabine listesi 2021! Kabine değişti mi? Yeni kabinede kim gitti, kim geldi?

2 YENİ BAKANLIĞIN GÖREV VE ORGANLARI

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 'Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı' ve 'Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı' olarak 2'ye ayrıldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yerine 'Aile ve Sosyal Hizmetler' ve 'Çalışma ve Sosyal Güvenlik' bakanlıkları kuruldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın görevleri de kurulan yeni bakanlıklara dağıtıldı.