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    • 21.04.2021 07:34
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    Yeni 2021! ? Yeni kabinede kim gitti, kim geldi?

    2021 yeni vatandaşlar tarafından merak ediliyor. sorusu Resmi Gazete'de yayımlanan kararlarla yanıt buldu. Kabinede değişiklik yapıldı ve birçok bakanın yerine yeni bakanlar atandı. Peki, 2021 kabine listesinde kimler var? İşte kabine değişikliği değişikliği sonrası kim geldi kim gitti sorusunun yanıtı!

    takvim.com.tr
    Yeni kabine listesi 2021! Kabine değişti mi? Yeni kabinede kim gitti, kim geldi?

    Yeni kabine listesi 2021 açıklandı? Kabine değişti mi sorusu yanıt buldu ve ataması yapılan yeni bakanlar duyuruldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kurulmasına dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile bazı bakanlıklara yapılan atamalara ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, 2021 yeni kabine listesinde kimler var?

    YENİ KABİNE LİSTESİ!

    Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre Ruhsar Pekcan, Ticaret Bakanlığı görevinden alındı, yerine Mehmet Muş atandı.

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevine Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Vedat Bilgin getirildi.

    BAKANLIK SAYISI 17 OLDU

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın kurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamesi Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan kararnamede her iki bakanlığın görev yetki ve sorumlulukları ve bağlı kuruluşları tanımlandı. İki yeni bakanlığın oluşturulmasıyla Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ndeki bakanlık sayısı 17'ye yükseldi.

        2 YENİ BAKANLIĞIN GÖREV VE ORGANLARI

        Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 'Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı' ve 'Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı' olarak 2'ye ayrıldı.

        Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yerine 'Aile ve Sosyal Hizmetler' ve 'Çalışma ve Sosyal Güvenlik' bakanlıkları kuruldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın görevleri de kurulan yeni bakanlıklara dağıtıldı.

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        Haberler Güncel Yeni kabine listesi 2021! Kabine değişti mi? Yeni kabinede kim gitti, kim geldi?