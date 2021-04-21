Yeni kabine listesi 2021! Kabine değişti mi? Yeni kabinede kim gitti, kim geldi?

Yeni kabine listesi 2021 açıklandı? Kabine değişti mi sorusu yanıt buldu ve ataması yapılan yeni bakanlar duyuruldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kurulmasına dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile bazı bakanlıklara yapılan atamalara ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, 2021 yeni kabine listesinde kimler var?
YENİ KABİNE LİSTESİ!
Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre Ruhsar Pekcan, Ticaret Bakanlığı görevinden alındı, yerine Mehmet Muş atandı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevine Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Vedat Bilgin getirildi.
BAKANLIK SAYISI 17 OLDU
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın kurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamesi Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan kararnamede her iki bakanlığın görev yetki ve sorumlulukları ve bağlı kuruluşları tanımlandı. İki yeni bakanlığın oluşturulmasıyla Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ndeki bakanlık sayısı 17'ye yükseldi.