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    • 21.04.2021 08:17
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    SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan teşkilatlarına talimat: CHP’nin yalanlarının peşinden koşmayalım

    Son dakika haberi! Başkan Erdoğan teşkilatlarına CHP’nin yürüttüğü kara propagandalara karşı talimat verdi. Başkan Erdoğan, teşkilata, "11 milyon üyeli dev teşkilatımız var, sosyal medya operasyonlarına pabuç bırakmayalım." dedi. Öte yandan Erdoğan'ın bugün yapılacak Grup toplantısında CHP'nin 128 milyar dolar yalanına belgelerle cevap vereceği öğrenildi.

    CHP’nin yalanlarının peşinden koşmayalım

    CHP'nin yalan siyaset yaptığını vurgulayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, "İcraatlarımızı anlatmaya devam edelim. 1.5 milyon üyesi bile olmayan CHP yalan siyaseti ile algı oluşturmaya çalışıyor" dediği kaydedildi.



    BELGELERLE CEVAP VERECEK
    Başkan Erdoğan, ayrıca AK Parti'nin 19 yıllık iktidarında ulaşımdan enerjiye, sağlıktan eğitime pek çok alanda yapılan hizmetlerin tek tek anlatılmasını istedi. Erdoğan'ın bugün yapılacak TBMM Grup toplantısında CHP'nin 128 milyar dolar yalanına belgelerle cevap vereceği öğrenildi.

    'GRİ PASAPORT' TALİMATI
    MYK toplantısında, bazı belediyeler aracılığıyla kamu görevlisi olmayan vatandaşlara gri pasaport sağlanarak yurt dışına çıkarılması ve konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı'nın başlattığı soruşturma da gündeme geldi. Başkan Erdoğan kurmaylarına konunun takipçisi olmaları yönünde talimat verirken, gri pasaportla ilgili yönetmelikte bazı değişiklikler yapılarak kısıtlamaya gidileceği, gerekirse yasa ile ilgili düzenleme yapılabileceği belirtildi. Toplantıda yerel yönetimlerde köklü değişiklikler içeren reform paketi ele alındı.

        Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Kurul'a bir sunum yaptı. Sabah'ın haberine göre, toplantıda 30 büyükşehir dışında kalan 51 ilin bütünşehir olması için çalışma yapılması kararlaştırıldı. Taslakta imar ve planlama, belediyeler arası görev ve yetki devrinin yeniden düzenlenmesi, belediyelerin mali yapısı ve finansman, belediyelerin teşkilat ve personel yapısı, denetim ve şeffaflık, mali ve sosyal hakların yeniden düzenlenmesi başlıkları yer alıyor.

        Taslakta yer alan en önemli düzenlemelerden biri imar değişiklikleriyle ilgili. İmar değişikliklerinin, değişiklik yapıldığı bölgede ilan edilmesi zorunluluğu getirilmesi düşünülüyor. Yine belediyelerin personel yapısına ilişkin bölümde yapılacak düzenlemeyle belediye başkanlarının, yakınlarını işe almalarının önüne geçilecek. İlçe belediyeleri ile il belediyeleri arasında sorun olan, ilaçlama, mezarlık hizmetleri, çöp toplama hizmetleri gibi hizmetlerle ilgili yetki kargaşasına son verilecek. Belediyelerin yetkileri kesin bir şekilde ayrılacak.

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