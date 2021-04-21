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    • 21.04.2021 18:37
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    Milli Savunma Bakanı 'dan CHP Grup Başkanvekili 'a ve arkasındakilere mesaj

    Milli Savunma Bakanı , CHP Grup Başkanvekili 'ın bir televizyon programındaki bazı sözlerine tepki gösterdi. Vesayet odaklarına mesaj gönderen Akar, " milletinin emrinde, görevinin başındadır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.

    Bakan Akar'dan Engin Altay'a ve arkasındakilere mesaj

    Akar, 'nda AA muhabirine, Altay'ın "Menderes de bir dönem bu dinci odaklara pek yüz vermişti, taviz vermişti. Menderes sonra ne yapmak zorunda kaldı, Atatürk'ü Koruma Kanunu yapmak zorunda kaldı ki umarım Erdoğan'ın da sonu benzemesin Menderes'e..." sözlerini değerlendirdi.

    Bakan Akar, şunları kaydetti:

    "Birçok kez bireysel ve kurumsal olarak ifade ettiğimiz üzere Türk Silahlı Kuvvetleri, anayasa çerçevesinde, yasalar ve Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda, sıralı amir ve komutanların emir ve komutasında, 'ölürsem şehit kalırsam gazi anlayışı' içinde, görev ve sorumluluklarının bilincinde, milletinin emrinde, görevinin başındadır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın."

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    Haberler Güncel Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'a ve arkasındakilere mesaj