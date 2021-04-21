Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından açıklamada; "Bir yayın kuruluşunda CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın açıklamaları nedeni ile 6112 sayılı Kanun'un yayın ilkeleri çerçevesinde inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu da; CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Engin Altay'ın katıldığı yayına ilişkin inceleme başlatıldığını açıkladı.
NE OLMUŞTU?
CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Engin Altay, KRT Televizyonu'nda şunları söylemişti: "Rahmetli Menderes de bir dönem bu dinci odaklara pek yüz vermişti, taviz vermişti. Ve onlar o kadar ileri gitmişlerdi ki, Menderes'ten aldıkları güç ve yüzle. Menderes sonra ne yapmak zorunda kaldı? Atatürk'ü Koruma Kanunu'nu yapmak zorunda kaldı. Umarım Erdoğan'ın da sonu benzemesin Menderes'e."