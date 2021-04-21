NE OLMUŞTU?

CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Engin Altay, KRT Televizyonu'nda şunları söylemişti: "Rahmetli Menderes de bir dönem bu dinci odaklara pek yüz vermişti, taviz vermişti. Ve onlar o kadar ileri gitmişlerdi ki, Menderes'ten aldıkları güç ve yüzle. Menderes sonra ne yapmak zorunda kaldı? Atatürk'ü Koruma Kanunu'nu yapmak zorunda kaldı. Umarım Erdoğan'ın da sonu benzemesin Menderes'e."