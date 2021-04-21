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    • 21.04.2021 18:14
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    , ? ? Geri sayım başladı!

    Mübarek 11 ayın sultanı Ramazan idrak edilirken Müslüman alemi , ? Sorusuna yanıt arıyor. Oruç ibadetini yerine getiren milyonlarca vatandaş bir yandan da Ramazan Bayramı için geri sayıma başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı 2021 dini takvimi yayınlandı ve tarihler belirlendi. İşte bolluk ve bereket ayı ? Sorusunun yanıtı…

    takvim.com.tr
    Oruç ne zaman bitiyor 2021, hangi tarihte?

    Oruç ne zaman bitiyor 2021, hangi tarihte? Ramazan ne zaman bitecek 2021? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Fark olan oruç ibadeti Müslüman alemi tarafından yerine getiriliyor. Ramazan ayının ilk haftası geride kalırken İslam alemi dini bayramlardan biri olan Ramazan Bayramı için heyecanlı bekleyişe başladı. Peki rahmet ayı ne zaman sonra erecek?

    RAMAZAN AYI NE ZAMAN BİTECEK?

    12 Mayıs Çarşamba günü Ramazan ayının sonuna geliyoruz. Ertesi gün yani 13 Mayıs Perşembe günü Ramazan Bayramı'nın ilk günü, 15 Mayıs Cumartesi günü ise son günü olarak belirlendi.

    RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN AYIN KAÇINDA?

    Ramazan Bayramı bu yıl 13-15 Mayıs tarihleri arasında eda edilecek. 12 Mayıs Ramazan Bayramı Arefesi ve aynı zamanda oruç tutulan son gün olacak. Ramazan Bayramının ilk günü 13 Mayıs tarihinde eda edilecek.

    BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

    Ramazan Bayramı bu yıl hafta içine denk geliyor. Çarşamba günü bayram arefesi olması nedeniyle yarım gün olan çalışma süresinin ardından Perşembe-Cuma-Cumartesi günlerininde bayram günü olması nedeniyle vatandaşlar 4,5 günlük bir tatil yapma şansı elde edecek. Bu yıl koronavirüs pandemisi nedeniyle bayramda sokağa çıkma yasağı ve seyehat sınırlaması olabilir.

        RAMAZAN AYININ ÖNEMİ VE FAZİLETİ

        Manevi güzelliklerle dolu olan Ramazan ayı müminler için bir rahmet ve mağfiret mevsimidir. Bu kıymetli zaman dilimini ibadet ve iyiliklerle değerlendiren mümin ebedi mutluluğun kapısını açar. Cehennemden kurtuluş beratını alarak zaman ve mekân cennetine doğru yol alır. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır:

        "Ramazan Ayı gelince, cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulurlar"

        3 Aylar'ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur'an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur'an-ı Kerim'in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam'ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.
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        Haberler Güncel Oruç ne zaman bitiyor 2021, hangi tarihte? Ramazan ne zaman bitecek 2021? Geri sayım başladı!