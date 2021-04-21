Oruç ne zaman bitiyor 2021, hangi tarihte? Ramazan ne zaman bitecek 2021? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Fark olan oruç ibadeti Müslüman alemi tarafından yerine getiriliyor. Ramazan ayının ilk haftası geride kalırken İslam alemi dini bayramlardan biri olan Ramazan Bayramı için heyecanlı bekleyişe başladı. Peki rahmet ayı ne zaman sonra erecek?
RAMAZAN AYI NE ZAMAN BİTECEK?
12 Mayıs Çarşamba günü Ramazan ayının sonuna geliyoruz. Ertesi gün yani 13 Mayıs Perşembe günü Ramazan Bayramı'nın ilk günü, 15 Mayıs Cumartesi günü ise son günü olarak belirlendi.
RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN AYIN KAÇINDA?
Ramazan Bayramı bu yıl 13-15 Mayıs tarihleri arasında eda edilecek. 12 Mayıs Ramazan Bayramı Arefesi ve aynı zamanda oruç tutulan son gün olacak. Ramazan Bayramının ilk günü 13 Mayıs tarihinde eda edilecek.
BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?
Ramazan Bayramı bu yıl hafta içine denk geliyor. Çarşamba günü bayram arefesi olması nedeniyle yarım gün olan çalışma süresinin ardından Perşembe-Cuma-Cumartesi günlerininde bayram günü olması nedeniyle vatandaşlar 4,5 günlük bir tatil yapma şansı elde edecek. Bu yıl koronavirüs pandemisi nedeniyle bayramda sokağa çıkma yasağı ve seyehat sınırlaması olabilir.