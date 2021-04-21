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    • 21.04.2021 10:28
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    ? ÖSYM-MSÜ sonuç sorgulama ekranı! Tarih verildi…

    Yüzbinlerce kişinin merakla beklediği ? Sorusunun yanıtı belli oldu. ÖSYM, için sonuçların açıklanacağı tarihi duyurdu. Peki ÖSYM-MSÜ sonuç sorgulama ekranı adayların erişimine açıldı mı? Sınavda ter döken binlerce vatandaş başarılı not alabilmenin hayalini kuruyor. Sınavın üzerinden zaman geçtikçe heyecanın daha da arttığı ne zaman öğrenilebilecek? İşte detaylar…

    takvim.com.tr
    MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2021?

    MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? ÖSYM-MSÜ sonuç sorgulama ekranı erişime açıldı mı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Askeri üniversiteye girmek isteyen yüzbinlerce vatandaş 4 Nisan'da gerçekleşen Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na katıldı ve sonuçlar için heyecanlı bekleyişe başladı. İşte 2021 MSÜ hakkında bilgiler…

    MSÜ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavının (2021-MSÜ) sonuçları açıklanma tarihi ÖSYM sınav takvimi ile belli oldu. Buna göre MSÜ sonuçları 29 Nisan tarihinde erişime açılacak.

    MSÜ sonuçları açıklanma tarihi belli oldu. MSÜ sonuçları 29 Nisan 2021 tarihinde açıklanacak.

    2021 MSÜ SONUÇ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

    MSÜ sınav sonuçları ÖSYM takvimine göre 29 Nisan tarihinde erişime açılacak.

    Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

        MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN?

        MSÜ sınavı, geçtiğimiz yıl ÖSYM Başkanlığınca 14 Haziran 2020 tarihinde yapılmıştı.

        Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2020-MSÜ) katılan adaylar, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini, 01 -26 Haziran 2020 tarihleri arasında https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden yapmıştı. Bu bilgiler dahilinde 2021 MSÜ tercihlerinin Nisan ayının sonuna kadar yapılabilecek.

        Belirtilen süre içerisinde tercihini yapmayan adaylar, 2'nci Seçim Aşamalarına çağrılmayacak.

        Konuya dair ayrıntılar netleştikçe ayrıntılara haberlerimizde yer alacaktır.

        TEMEL SORU KİTAPÇIĞI YAYIMLANDI

        Sınava ait temel soru kitapçığı ile cevap anahtarı da yayımladı.

        ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, bugün gerçekleştirilen sınavın temel soru kitapçığının ve cevap anahtarının yüzde 10'una ÖSYM'nin internet sitesinden erişim sağlanabilecek.

        Sınava başvuran adaylar ise temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamını, "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle inceleyebilecek.
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        Haberler Güncel MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? ÖSYM-MSÜ sonuç sorgulama ekranı! Tarih verildi…