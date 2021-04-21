MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? ÖSYM-MSÜ sonuç sorgulama ekranı erişime açıldı mı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Askeri üniversiteye girmek isteyen yüzbinlerce vatandaş 4 Nisan'da gerçekleşen Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na katıldı ve sonuçlar için heyecanlı bekleyişe başladı. İşte 2021 MSÜ hakkında bilgiler…