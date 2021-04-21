MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? ÖSYM-MSÜ sonuç sorgulama ekranı erişime açıldı mı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Askeri üniversiteye girmek isteyen yüzbinlerce vatandaş 4 Nisan'da gerçekleşen Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na katıldı ve sonuçlar için heyecanlı bekleyişe başladı. İşte 2021 MSÜ hakkında bilgiler…
MSÜ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavının (2021-MSÜ) sonuçları açıklanma tarihi ÖSYM sınav takvimi ile belli oldu. Buna göre MSÜ sonuçları 29 Nisan tarihinde erişime açılacak.
MSÜ sonuçları açıklanma tarihi belli oldu. MSÜ sonuçları 29 Nisan 2021 tarihinde açıklanacak.
2021 MSÜ SONUÇ SORGULAMA NASIL YAPILIR?
MSÜ sınav sonuçları ÖSYM takvimine göre 29 Nisan tarihinde erişime açılacak.
Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.