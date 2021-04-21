



Aysun Tarıman, şunları söyledi:



"Yiğit başkanın (Yiğit Akkoyun) söylediği şu: 'Ben Çanakkale'nin ağasıyım' Yiğit başkan, Çanakkale kimsenin ağası değil. Çanakkale hepimizin memleketi. Sen bu burnunu biraz aşağı düşürecen, çok yukarıda. Baba parasıyla olmuyor bu işler. Yürekle oluyor işler. Hani Ankara'da yapmıştın ya böyle diye (Para sayma işareti yapıyor) Sende o da yok zaten görüldüğü gibi. Geldik. 'Param var, oyum var, şuyum var' yaptın ama fos çıktın maalesef. Sürekli yalan. Hep yalan, hep yalan, hep yalan. Her şey yalan. 10 tane laf söylüyorsun, 9'u yalan. Benim yalana asla tahammülüm yok. İstifamın en büyük sebebi Yiğit başkanın yalancı olması. Bakın buradan açık ve net söylüyorum."