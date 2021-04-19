Gelecek Parti Çanakkale İl Başkanlığı görevinden ayrılan Hüseyin Yıldırım'ın Gelecek Parti İdari ve Mali Başkanlığı'nda görevlendirildiği öğrenildi.



KUMAR BASKININDA ÖNCE KOLUNU DAHA SONRA AYAĞINI KIRDI

Hüseyin Yıldırım; 1 Mayıs 2020 tarihinde Gelecek Partisi Çanakkale İl Başkanı olduğu dönemde polisin bir eve kumar baskını yaptığı sırada baskından kaçarken kolunu kırmıştı. Yıldırım, 3 Nisan 2021 tarihinde yine kumar operasyonunda yakalandı. Hüseyin Yıldırım, polisten kaçmak için birinci kat penceresinden atlarken ayağı kırmıştı.





DAVUTOĞLU: "BİZ KENDİSİYLE GURUR DUYUYORUZ"

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu; Hüseyin Yıldırım'ın partisinin İdari ve Mali Başkanlığı'nda görevlendirildiğini açıkladı ve "Hüseyin beyle herhangi bir sıkıntı yok. Biz kendisiyle gurur duyuyoruz" dedi.



Ahmet Davutoğlu; 12 Mart tarihinde Çanakkale ziyaretinde Hüseyin Yıldırım'ın partisinin Çanakkale İl Başkanlığı görevinden ayrılmasına ilişkin konuştu. Davutoğlu, Hüseyin Yıldırım'ın partide Genel Başkan Yardımcısı ve İdari ve Mali İşler Başkanı Feramüz Üstün'le birlikte çalışacağını söyledi.



"İDARİ VE MALİ BAŞKANLIĞIMIZDA ÇOK BİR ÖNEMLİ GÖREV DERUHTE EDECEKLER"

Davutoğlu; "Hüseyin bey kendi talebiyle ve genel merkezde de ona ihtiyaç hissettiğimiz için Feramuz beyin (Feramüz Üstün) birlikte talebiyle il başkanlığından feragatını istedi. Herhangi bir sıkıntı yok. Biz kendisiyle gurur duyuyoruz. İnşallah Genel Merkezimizde Feramuz beyle birlikte İdari ve Mali Başkanlığı'mızda çok bir önemli görev deruhte edecekler" dedi.



ÜSTÜN: "OLAYI ARAŞTIRMAK İÇİN ASKIYA ALDIK"

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İdari ve Mali İşler Başkanı Feramüz Üstün ise, Ahmet Davutoğlu'nun konuşmasının sosyal medyada yayınlaması üzerine açıklamada bulundu. Üstün; "Genel başkanımız benim ilettiğim çalışma talebini söylüyor. Sonra, olayı araştırmak için askıya aldık" iddiasında bulundu.

FERAMUZ ÜSTÜN, YILDIRIM'A SAHİP ÇIKTI ANCAK KOLUNU NASIL KIRILDIĞINI AÇIKLAMADI!

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Feramuz Üstün; kumar baskınında kolunu kıran Hüseyin Yıldırım'a sahip çıkmıştı. Üstün, 3 Mayıs 2020 tarihinde sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından, "Geçmişte Zaman Gazetesi birine bir iftirayı haber yapardı, sonra bütün FETÖ'cüler o haberi kaynak gösterip algı oluştururdu. Aynen havuz medyasının Çanakkale il başkanımız Hüseyin Yıldırım beye yaptığı gibi" iddiasında bulundu.



Feramuz Üstün; Hüseyin Yıldırım'ın kumar oynanan mekanda neden bulunduğunu ve polis baskınından kaçarken Yıldırım'ın kolunu nasıl kırdığını açıklayamamıştı.



HÜSEYİN YILDIRIM ÖNCE KOLUNU KIRDI

Hüseyin Yıldırım, kumar baskınlarında önce kolunu daha sonra da ayağını kırmıştı. Çanakkale'nin Çan ilçesinde bir ihbarı değerlendiren Çan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Mahallesi İbrahim Bodur Caddesi üzerindeki bir apartman dairesine baskın düzenledi. 1 Mayıs 2020 tarihinde saat:02.40'da gerçekleşen baskında; evde kurulan masalarda kumar oynayan 9 kişi suçüstü yakalandı. Gelecek Partisi Çanakkale İl Başkanı Hüseyin Yıldırım'ın, baskın sırasında kaçarken kolunu kırdığı öğrenildi.



9 KİŞİYE 39 BİN 375 TL İDARİ PARA CEZASI!

Aralarında Hüseyin Yıldırım'ın da bulunduğu 9 kişinin; "Kumar Oynamak ve Yer Temin Etmek" ve "Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma" suçları işlediği gerekçesiyle haklarında adli işlem başlatıldığı bildirildi.



1593 Sayılı Umumi Hifzısıhha Kanunu'na muhalefet etmekten 3 bin 150 TL; 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu Kumar Oynamak ve Oynatmaktan bin 225 olmak üzere 4 bin 375 TL toplamda ise 9 kişiye 39 bin 375 TL idari para cezası kesildi.



Söz konusu kişilerin, kahvenin üst katında bulunan evi kumarhaneye çevirmek suretiyle koronavirüs tedbirlerini de hiçe saydıkları ifade edildi.





HÜSEYİN YILDIRIM, BU DEFA AYAĞINI KIRDI

Gelecek Partisi'nin Çanakkale Eski İl Başkanı Hüseyin Yıldırım 3 Nisan 2021 tarihinde gerçekleşen kumar operasyonunda yine yakalandı. Çan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçen yıl kumar operasyonu yapılan saat 19.30 sıralarında bir kez daha kumar baskını yaptı. Baskında 12 kişi suçüstü yakalanırken, çok sayıda oyun kağıdı, çetele kağıdı, ve borç- alacakların yazılı olduğu defter ele geçirdi. Baskın sırasında polisten kaçmak için birinci kat penceresinden atlayan Hüseyin Yıldırım'ın ayağı kırıldı.



Kumar oynanması için yer ve imkan sağlayan M.A. hakkında ise kumar oynamak için yer temin etmekten adli işlem başlatılırken, Hüseyin Yıldırım ile S.Ç., Ş.Ç., A.B., H.K., M.T., M.P., A.O.I., H.Y., Z.G. ve H.G. hakkında ise kumar oynamak ve İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına uymamaktan idari işlem uygulanacak.



Hüseyin Yıldırım'a; 1593 Sayılı Umumi Hifzısıhha Kanunu'na muhalefet etmekten 3 bin 150 TL, "5326 Sayılı Kabahatler Kanunu Kumar Oynamak ve Oynatmak"tan bin 225 olmak üzere 4 bin 375 TL para cezası kesildi.



9 kişiye hem sokağa çıkma yasağını, hem de kumardan ceza kesildiği bildirildi. Kahvenin üst katında bulunan evin kumarhaneye çevrildiği tespit edildi.