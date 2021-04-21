23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl Cuma gününe denk geliyor. 2020 yılında 23 Nisan'da uygulanan sokağa çıkma yasağının bu sene de uygulanıp uygulanmayacağı akıllarda bir soru işareti olarak yerini aldı. 23 Nisan- 26 Nisan arası tam kapanma olacak mı sorusuna yanıt aranıyor. Tam kapanma gelecek mi? Son dakika ahberine göre, İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine "23 Nisan Sokağa Çıkma Kısıtlaması" konulu genelge gönderdi. Peki, 23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı var mı? İşte cevabı!
İÇİŞLERİ SON DAKİKA DUYURDU: 23 NİSAN SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI OLACAK MI?
İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine "23 Nisan Sokağa Çıkma Kısıtlaması" konulu genelge gönderdi.
Genelgeye göre; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" resmi tatil olması dolayısıyla bu hafta sonuna özel sokağa çıkma kısıtlaması 22 Nisan Perşembe günü saat 19.00'da başlayacak"
Cuma, cumartesi, pazar günlerinin tamamını kapsayacak sokağa çıkma kısıtlaması, 26 Nisan Pazartesi günü saat 05.00'de sona erecek.
Daha önce genelge ile belirtilen "Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesi" aynen geçerli olacak.
BAKKAL, MARKET, KASAP, MANAV VE KURUYEMİŞÇİ AÇIK OLACAK MI? SEYEHAT KISITLAMASI 23 NİSAN'DA DEVAM EDECEK Mİ?
Hafta sonu 10.00- 17.00 saatleri arasında açık olan bakkal, market, kasap, manav ve kuruyemişçi ile şehirlerarası seyahat kısıtlamasına dair usul ve esaslar 23 Nisan Cuma günü de bire bir uygulanacak.
Türkiye Büyük Millet Meclisi, Anıtkabir ve Birinci Meclis'te gerçekleştirilecek tören ve kutlamalar dışında tüm il ve ilçelerde Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı aşağıdaki esaslara göre kutlanacak.