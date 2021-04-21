CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun sahile vuran Aylan bebeğin fotoğrafı üzerinden yaptığı paylaşım büyük tepkiye neden olmuştu. Özellikle kadınlar ve annelerden aldığı tepki üzerine yaptığı paylaşımdan dolayı özür dilemek zorunda kalan Kaftancıoğlu'na yönelik tepkilere bir yenisi daha eklendi.
GÜNDEME GELMEK İÇİN YAPIYOR
Eski Devlet Bakanı ve CHP milletvekili Mehmet Sevigen, Kaftancıoğlu'na Atatürk'ün kurduğu CHP'de il başkanlığının yakışmadığını kendisi yetkili olsa bir gün kendisini görevde tutmayacağını söyledi.
Sevigen, Kaftancıoğlu'nun paylaşımına dair ise "gündeme gelmek için yaptığını düşünüyorum, kendisi de anne, bu çok acımasızca" diye konuştu.
"CANAN KAFTANCIOĞLU'NUN BİR BAŞARISI YOKTUR"
Sevigen şöyle konuştu: "Canan Hanım'ın yaptığı ne Allah aşkına? Atatürk'ün kurduğu ve bizim de 80 darbesi sonrası yeniden kurduğumuz CHP'in İstanbul İl Başkanlığı'na hiç yakışmıyor. Sırf kadın olduğu için inanın tolerans görüyor.