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    • 21.04.2021 15:32
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    : Tepki çeken kararı sonrası 'den flaş karar! Görevden alındı

    haberine göre Milli Eğitim Bakanlığı, Mersin'de Mustafa Kemal Atatürk'e ait "" isimli kitabın dağıtımına yönelik tepki çeken karar sonrası İlçe Milli Eğitim Müdürünün görevden alındığını duyurdu.

    Tepki çeken Nutuk kararı sonrası MEB'den flaş karar

    Milli Eğitim Bakanlığı (), Mersin'in Çamlıyayla ilçesindeki "Nutuk"un dağıtımına yönelik iddialara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, ilçe milli eğitim müdürünün yöneticilik görevinden alındığını bildirdi.

    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Çamlıyayla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Nutuk" eserinin okullarda dağıtımıyla ilgili medyaya da yansıyan yazışmasına ilişkin olarak Maarif Müfettişleri tarafından soruşturma başlatıldığı anımsatıldı.

    Açıklamada, müfettiş soruşturması neticesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürünün yöneticilik görevinden alındığı duyuruldu.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Tepki çeken Nutuk kararı sonrası MEB'den flaş karar! Görevden alındı