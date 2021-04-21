Gerçekten çok statükocu bir parti. Üstünü kapatarak böyle bir dönüşüm yaptığını iddia ediyor. Burada Sayın Cumhurbaşkanımıza bir tehdit var ama onun öncesinde irtica söylemi var. Yani 'Adnan Menderes irticacılara, gericilere alan açtı' deniliyor. Ne alanı açmış bakalım biraz siyasi tarih okuyalım... Aslında Adnan Menderes'in kurduğu parti, siyasi kadroları da CHP'nin içerisinden çıkmış kadrolardır ve bunlar CHP'nin aşırı radikal batıcılığına bir tepki olarak çıkmıştır. Daha liberal bir ekonomik düzen ve liberal din-devlet ilişkisini orta koymuştur. Ne Demokrat Parti 'dinci bir partidir' tırnak içerisinde öyle aşırı bir muhafazakar bir görüntüsü vardır. Yaptığı şey ezanı serbest bırakmaktır. Yani bu milletin değerleriyle kavgalı bir görüntü vermeyen bir partidir."

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