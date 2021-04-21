104 emekli amiralin darbe imalı bildirisi üzerine CHP'nin darbe zihniyetini tüm çıplaklığı ile gözler önüne seren bir açıklama da CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'dan gelmişti.
KÖŞELİ KELİME OYUNU YAPARAK MENDERES'İN AKIBETİ TEHDİDİ!
Başkan Erdoğan'ı eleştiren Engin Altay, kalleşçe idam edilen merhum Başbakan Adnan Menderes'i örnek göstererek, "Rahmetli Menderes de bir dönem bu dinci odaklara pek yüz vermişti, taviz vermişti. Ve onlar o kadar ileri gitmişlerdi ki, Menderes'ten aldıkları güç ve yüzle. Menderes sonra ne yapmak zorunda kaldı? Atatürk'ü Koruma Kanunu'nu yapmak zorunda kaldı. Umarım Erdoğan'ın da sonu benzemesin Menderes'e." açıklamasında bulundu.