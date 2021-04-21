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    • 22.04.2021 01:34
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    ? Kafe, restoran, lokantalar haftaya açılıyor mu? Bakanlıktan flaş karar! ...

    ? Sorusu arama motorlarında aratılmaya başlandı. Geçen hafta düzenlenen Kabine Toplantısı sonrası açıklanan karara göre ülke genelini kapsayacak şekilde iki haftalık kısmi kapanmaya gidileceği aktarılmıştı. önlemleri kapsamında restoran, lokanta gibi yeme içme yerlerinin de müşteri kabul etmeyeceği bildirildi. Bu kapsamda, yeniden paket servis ve gel al şeklinde hizmet verileceği belirtildi. Vatandaşlar, restoran, lokanta ve kafelerin yeniden ne zaman açılacağını merak ediyor. İşte cevabı!

    takvim.com.tr
    Kafeler ne zaman açılacak? Haftaya açılıyor mu?

    Geçen hafta düzenlenen Kabine Toplantısı sonrası açıklanan karara göre ülke genelini kapsayacak şekilde iki haftalık kısmi kapanmaya gidileceği aktarılmıştı. Koronavirüs önlemleri kapsamında restoran, lokanta gibi yeme içme yerlerinin de müşteri kabul etmeyeceği bildirildi. Bu kapsamda, yeniden paket servis ve gel al şeklinde hizmet verileceği belirtildi. Vatandaşlar, restoran, lokanta ve kafelerin yeniden ne zaman açılacağını merak ediyor. İşte cevabı!

    RESTORAN, KAFE VE LOKANTALAR NE ZAMAN AÇILACAK?

    İçişleri Bakanlığı valiliklere 'Kısmi Kapanma' konulu genelge gönderdi. Mutasyona uğrayan Kovid-19 virüsünün dünya genelinde hastalığın yayılımını artırdığı, Türkiye'de de özellikle İngiltere varyantı sebebiyle günlük vaka, yoğun bakım ve entübe hasta sayılarında hızlı bir artış yaşandığı bildirilen genelgede, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda bugün saat 19.00'dan itibaren ülke genelini kapsayacak şekilde iki haftalık kısmi kapanmaya gidileceği aktarıldı.

    16 Mayıs Pazar günü saat 00.00'a kadar yeme-içme yerleri (restoran, lokanta, kafeterya, pastane, tatlıcı) iş yerlerinin iç veya dış alanlarında masada müşteri kabul edemeyeceğine işaret edilen genelgede, bu süre içerisinde yeme-içme yerlerinin hafta içi günlerde 07.00-19.00 saatleri arasında gel-al ve paket servis, saat 19.00'dan sahur vaktine kadar sadece paket servis, hafta sonları ise sabah 10.00'dan sahur vaktine kadar sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterebileceği belirtildi.

    Bu süre içerisinde yeme-içme yerleri hafta içi günlerde 07.00-19.00 saatleri arasında gel-al ve paket servis, saat 19.00'dan sahur vaktine kadar sadece paket servis, Cumartesi ve Pazar günleri ise sabah 10.00'dan sahur vaktine kadar sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterebilecek.

        DÜĞÜN, NİKAH, KINA GECELERİ VE NİŞAN MERASİMLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        13 Nisan 2021 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan kabine toplantısı sonrası alınan yeni tedbir kararları çerçevesinde düğün, nikah, kına geceleri ve nişanlar merasimleri 17 Mayıs 2021 tarihinden itibaren yapılabilecek.

        Bu süreye kadar herhangi bir şekilde nişan, kına, tören, merasim, düğün yapılmasına müsaade edilmeyecek. Düğün salonlarının yeniden açılacağı tarihe ilişkin ise resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

        17 MAYIS 2021 GÜNÜNE KADAR GEÇİCİ OLARAK KAPATILAN MEKANLAR?

        Halı saha, yüzme havuzu, spor salonu, güzellik merkezi/salonları, hamam ve saunalar, lunaparklar ve tematik parkları, Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler, İnternet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonu gibi yerler.
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        Haberler Güncel Kafeler ne zaman açılacak? Kafe, restoran, lokantalar haftaya açılıyor mu? Bakanlıktan flaş karar! 27 Nisan...