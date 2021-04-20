Son dakika: Valilik açıkladı! Koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni kararlar: Toplu taşıma araçları, pazar yerleri...





BARTIN'DA DA YENİ KARARLAR ALINDI

Bartın'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı cumartesi ve pazar günleri market otoparklarının geçici olarak kapatılması kararlaştırıldı.



HER AİLEDEN BİR KİŞİ ALINACAK

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi toplantısında, salgınla mücadelede fiziki mesafeyi korumak, hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutmak ve sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla değerlendirmelerde bulunuldu.

Toplantıda alınan kararlara göre sokağa çıkma kısıtlamasının tam gün uygulandığı cumartesi ve pazar günleri vatandaşların zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak üzere yürüme mesafesindeki bakkal, market, fırın gibi yerlere her aileden sadece bir kişinin gidebilecek.