Son dakika: Valilik açıkladı! Koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni kararlar: Toplu taşıma araçları, pazar yerleri...

Çanakkale'nin Türkiye genelinde yayınlanan korona virüs risk haritasında 1'nci sıraya çıkmasının ardından İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yeni kararlar uygulamaya sokuldu.
ZİRVEYE YERLEŞMİŞTİ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yayınlanan 'İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı' tablosunda 100 bin kişide görülen vaka sayısının bir haftada 797,34'ten 962,928'e yükselen Çanakkale, bu artış hızıyla Türkiye birinciliğine yükseldi. Çanakkale'de vaka sayıları, 8 Şubat'tan 16 Nisan'a kadar geçen süreçte vaka sayıları 26 kat arttı.
VALİLİK KARARLARI AÇIKLADI
Korkutan artışlar sonrası Çanakkale Valisi İlhami Aktaş öncülüğünde toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, yeni ek tedbir kararları aldı. Bu kapsamda, Çanakkale'de yüz yüze eğitim yapan okul öncesi eğitim kurumları ve anasınıflarının yüz yüze eğitime ara vermelerine ve uzaktan eğitime devam edilmesine karar verildi.