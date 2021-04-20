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    • 20.04.2021 20:37
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    Başkanı , Başkanı 'ı kabul etti

    () Başkanı , (AYM) Başkanı 'ı kabul etti. Görüşme basına kapalı gerçekleşti.

    AA
    TBMM Başkanı Şentop AYM Başkanı'nı kabul etti

    Başkanı , Meclis'teki makamında Başkanı 'ı kabul etti.

    Basına kapalı gerçekleşen Şentop ve Arslan'ın görüşmesine ilişkin, TBMM'nin Twitter hesabından, "TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Anayasa Mahkemesi Başkanı Prof. Dr. Zühtü Arslan'ı kabul etti" notuyla fotoğraf paylaşıldı.

    İşte TBMM'nin Twitter hesabından yapılan o paylaşım;



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